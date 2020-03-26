「衛生紙之亂」不敵新冠疫情 永豐餘Q1仍偏保守

「衛生紙之亂」不敵新冠疫情影響，永豐餘今（26）日舉行線上法說會，對於第1季整體營運展望仍偏保守。

受到疫情升溫影響，最近國內再度上演「衛生紙之亂」，民眾瘋狂囤積，造成各大賣場衛生紙賣到缺貨，引發市場利多聯想。殷國堂今天在法說會中表示，衛生紙銷售突然暴增，永豐餘全力趕工供應，對於公司3月及第1季消費紙品事業營收當然會跟著正常成長。不過永豐餘並沒有因此漲價，而且主管機關也都看得很緊，獲利方面並不會因此暴衝。

由於永豐餘已經轉型為控股公司，消費紙品事業僅占公司營收比重約一成。其他許多事業則難免受到新冠肺炎疫情影響，像是工紙及紙器部門，得配合客戶工廠的復工進度，目前還沒有100%恢復正常，第1季勢必會受到影響。整體而言，永豐餘對於第1季營運保守看待。

永豐餘今天公布去年財報，全年營收648.16億元，年減3.9%；但稅後純益22.85億元，比前年大幅成長58.7%，換算每股稅後純益1.38元，創下2004年以來的新高。董事會通過每股擬配發現金股息0.7元，以永豐餘今天收盤股價11.9元計算，現金殖利率達5.9%。

永豐餘去年獲利創高，主要受惠先前大幅虧損的揚州廠，透過產品組合調整，體質大幅改善，帶動工紙紙器事業群去年貢獻永豐餘營業利益高達14.95億元；而消費紙品事業群也同樣積極改善產品組合，像是強打利潤較佳的厚棒衛生紙熱銷，剔除掉部分毛利較低的產品線，同樣帶動獲利成長，去年消費紙器事業群貢獻永豐餘營業利益7.57億元。

至於以華紙為主的漿紙事業群，受到紙漿價格低迷，以及原料木片價格居高不下影響，壓縮獲利空間，去年影響母公司營業虧損3.84億元。