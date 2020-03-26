高鐵今年不調薪 公司：2015年迄今已四度調薪

高鐵公司（2633）今（26）日針對企業工會臉書就該公司「暫緩辦理109年度調薪計畫」發表聲明，共發出五點說明如下。

1. 台灣高鐵3月25日發布內部公告，宣布受新冠疫情致旅運量大幅衰退，嚴重影響營收，暫緩原訂3月底辦理之「109年度調薪作業」，待疫情趨緩、營收回穩之時再行評估辦理，並請同仁體諒、共體時艱。

2. 高鐵公司自2015年迄今，經營階層持續、四度主動辦理員工調薪，充分彰顯公司對員工之關懷照顧。去年因營收、運量雙雙攀上新高，基於激勵員工士氣，更提前於2019年10月25日即對全體同仁公告調薪作業原則。惟當時公司並無法預知後續會有疫情爆發，並對運量、營收造成持續性嚴重衝擊。

3. 高鐵公司自疫情爆發之初，即要求各部門立即研擬「業務持續計畫」及有效之開源節流措施，並配合疫情發展，逐步啟動各階段開源節流應變計畫，包括：暫停所有行銷活動並預計自4/18調減車次實施「短期調整班表」等；同時，於清明疏運啟動全車對號座機制、3月15日起針對第一線同仁實施防疫班表等以降低感染風險，保障同仁及旅客健康安全。

4. 高鐵公司強調，儘管面對運量持續下跌，公司仍致力找尋兼顧同仁權益的所有可能做法，但鑒於疫情蔓延全球，對經濟活動造成空前衝擊，交通運輸業更是首當其衝，現階段已無繼續辦理調薪作業之空間及條件，更需透過暫緩調薪落實開源節流，方能使公司順利度過疫情風暴。

5. 高鐵公司呼籲全體同仁面對此一艱困挑戰，更應加倍努力、開源節流，為旅客提供安心、穩定的旅運服務，彰顯高鐵作為台灣交通動脈的存在價值與意義，成為社會穩定進步的力量。