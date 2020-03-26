萬海航運深耕高雄港 承租五櫃碼頭
萬海航運（2615）今（26）日宣布，該公司與台灣港務公司達成共識，換租第五貨櫃中心79~81號等三座碼頭，持續深耕台灣港口布局與設備投資，雙方近日將簽定協議書。
萬海航運表示，該公司看好高雄港作為重要發展基地，長期投資發展亞洲海運市場，秉持與台灣港務公司多年合作夥伴關係，攜手建設及鞏固高雄港發展基礎。萬海今日股價收13.6元，上漲0.35元。
萬海航運於高雄港經營專用貨櫃碼頭迄今33年，目前承租營運高雄港第二貨櫃中心63、64兩座碼頭，近十年裝卸量穩定維持百萬TEU水準。其中，第二貨櫃中心63、64兩座碼頭後線土地面積約21公頃，岸線長度520公尺；遷移至高雄港第五貨櫃中心第79~81號三座碼頭，後線土地面積約40公頃，岸線總長度達870公尺。換租後碼頭資源擴充，將有力支持櫃量提升成長，有助於鞏固高雄港樞紐地位。
萬海表示，該公司謹守顧客至信條，未來將配置先進前後線機具設備，持續提供優良作業服務品質、安全的貨櫃運輸與營運工作環境，為客戶打造高效率、智能及環保的港埠裝卸服務。
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