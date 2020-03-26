萬海航運深耕高雄港 承租五櫃碼頭

商業談判桌上何時該主動，何時又該被動，時機的拿捏充滿學問。在不該主動的時候說話，可能陷入割地賠款的風險；在應該主動的時候保持沉默，則失去掌握優勢的機會。看似簡單的一動或一靜，對談判結果的影響其實至關重大。因此我認為上談判桌前，應該先充分了解「動」與「靜」的意涵，以及隨之而來的利弊得失，才能創造屬於自己的主場優勢。

2020-03-26 02:13