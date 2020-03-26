佐登-KY將開台灣醫美診所 大陸也將再開3家

佐登-KY（4190）去年稅後淨利4.7億元，年增14%，每股稅後純益8.05元，董事會並通過每股將派發股息4元。總經理陳佳琦表示，今年將在兩岸開設醫美診所，另，看好東協市場，佐登妮絲於去年進軍新加坡與馬來西亞電商，2020年將進駐泰國市場。此外，線下將另以新品牌「妮貝舒」進軍母嬰市場於藥局通路展售。

陳佳琦表示，今年集團除拓展會員數和展店之外，將持續搶攻醫美產業版圖，也會開發零售通路。透過直營、加盟、大陸區域授權代理，今年門市家數目標為台灣154家、大陸493家、馬來西亞18家、台灣醫美診所3家、大陸醫美診所7家，合計共675家。此外，佐登妮絲以直營示範店帶動加盟店服務優化模式，集團今年預計兩岸再開15-20家直營店。

陳佳琦表示，2020年經營策略除了延續「新雙美金三角‧全方位保養」概念，商品及服務將擴大涵蓋日常保養的「美容用品」至「生活美容」乃至於「醫學美容」，今年開始將在台灣開設3家醫美服務據點，陸續在台中、彰化、桃園開出，並持續在大陸長沙、南寧、杭州等大城拓點，展開新營運模式。

陳佳琦表示，此波新型冠狀病毒疫情蔓延，搶於農曆年前，公司成立疫情危機處理小組，開工後抗菌組合立即上線開賣，門市端透過公眾號推播商品並致電聯繫客情，協助會員補充日常所需保養品，將會員經濟效益發揮到最大。

此外，在疫情尚未爆發時，公司內部提前掌握各營業處消耗品與產品數量，兩岸工廠搶訂原物料，並於農曆年間，兩岸危機處理小組重新擬定年後開工運營方向，於開工後台灣與馬來西亞加強防疫服務流程，營運未受影響。

大陸門店則全員以線上服務消費者居家護理需求，並直播開賣淨化空氣的精油與防疫組合產品。農曆年後台灣開工，佐登妮絲也立即備貨精油產品，並透過加強電商銷售通路開源，以及調降房租節流，將疫情衝擊降至最低。