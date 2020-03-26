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愛康生技 贈新竹各大醫院涼感衛生棉

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
愛康生技公司親送涼感衛生棉至醫院，感謝醫護人員守護大家健康。 圖／業者提供
愛康生技公司親送涼感衛生棉至醫院，感謝醫護人員守護大家健康。 圖／業者提供

新冠肺炎疫情延燒！隨著世界各國染病人數節節攀升，新竹縣市也陸續出現確診病例。台灣涼感衛生棉領導品牌，愛康生技執行長何雪帆表示，有感於醫護人員穿脫隔離衣、防護衣不便，以及穿後所造成的悶熱感。為幫助女性護理人員能更專注在防疫工作，同仁不僅寫下「醫護人員辛苦了」小卡，公司贈送超過6,000片的涼感衛生棉給新竹各大醫院，希望替醫護人員加油打氣，也盡一份心力一起對抗疫情。

愛康生物科技在新竹耕耘13年，是台灣涼感衛生棉領導品牌。採用獨家icool涼感科技芯片，以及澳洲TGA認證薄荷、茶樹精油配方，製造出能有效30秒瞬間抑菌的涼感衛生棉。

為感謝新竹醫院的在地守護，特別贈送鋁箔包裝設計的隨身包衛生棉，不僅具防水功效外，比起不織布包裝的衛生棉更不易吸附飛沫。首波贈與名單就以新竹縣、市各大醫院為對象。

何雪帆說，自己是土生土長的新竹人，公司就設立在竹北。從肺炎疫情開始就一直思考公司可以為大家做些甚麼，剛好有同事年前曾在醫院工作，分享醫護人員防護措施的辛苦。且據報導近期急診、負壓隔離病房醫護人員工作量遽增，大家隔離衣一穿，害怕勤跑廁所就憋尿進食長達2至4小時。

同為女性，知道生理期間一日需更換衛生棉數次，因此提供自家涼感衛生棉產品，並以夜用、加長型隨身包為主，讓女性護理人員不必擔心長時間無法更換的外漏問題。

其次，考量新冠肺炎為飛沫、近距離接觸傳染，因此特別贈送成本較高，採單片鋁箔包裝設計的衛生棉，希望對於醫護人員能盡到保護作用。

愛康生技公司員工知道這個捐贈活動後，大家紛紛響應，齊心手寫感謝卡片為所有醫護人員加油打氣，每張感謝卡片與衛生棉物資則會隨著物流車一起送達，目前首批規劃將贈送大新竹縣市共11家醫院，不僅替醫護人員加油打氣，也對防疫一起盡份心力。

愛康衛生棉為感謝醫護人員辛勞，特別贈送6,000多片衛生棉為女性醫護人員加油打氣。 圖／業者提供
愛康衛生棉為感謝醫護人員辛勞，特別贈送6,000多片衛生棉為女性醫護人員加油打氣。 圖／業者提供
愛康生技公司執行長何雪帆帶領員工，親手寫下加油小卡。 圖／業者提供
愛康生技公司執行長何雪帆帶領員工，親手寫下加油小卡。 圖／業者提供

醫護人員 疫情

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