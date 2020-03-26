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日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

2020年《產業人物》出版 記錄台灣的驕傲

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 即時報導
直得科技推出全球最小的微型線性滑軌，打進國際生醫市場。董事長陳麗芬與總經理許明哲夫妻持續創新加碼投資，下個目標是實現工業4.0。 圖／業者提供
直得科技推出全球最小的微型線性滑軌，打進國際生醫市場。董事長陳麗芬與總經理許明哲夫妻持續創新加碼投資，下個目標是實現工業4.0。 圖／業者提供

走過2019美中貿易戰、新冠肺炎疫情今年肆虐全球，台灣產業正面臨嚴酷挑戰。3月出版的2020年《產業人物》雜誌，透過專訪旺宏董事長吳敏求，暢談創業30年，如何借力使力、走出低谷、再造風雲。精彩人物還包括台積電董事長劉德音、漢民創辦人黃民奇、應用材料公司總裁暨執行長Gary Dickerson、亞果生醫執行長謝達仁、海納光電董事長江朝宗等20多位。

工業局局長呂正華表示：「隨著廠商將生產線移回，臺灣將在全球供應鏈扮演更專精的角色」，。

2020年「《產業人物》雜誌，精彩故事包括：科技部政務次長許有進放棄美國籍及高薪，回臺灣打造創新生態系。在美國成功創業的許有進認為臺灣人才認真、有效率、值得信賴，需要的是有人啟發他們的創意、協助串聯國際、找到市場，只要深耕到底，就可創造獨一無二的價值；中國砂輪副董事長白文亮，分享60歲的企業如何跨界創新，從磚頭轉進再生晶圓產業；直得科技董事長陳麗芬與總經理許明哲，夫妻攜手創業，如今已是線性滑軌的世界級企業，下一個里程碑是工業4.0。

崇越集團暨安永鮮物創辦人郭智輝在疫情緊張之際，免費招待顧客喝自家鱸魚高湯增強免疫力。熱愛棒球的他，更直接把球隊改名為「安永鮮物棒球隊」；經緯航太董事長羅正方，以無人機幫助高雄氣爆案快速建置災後地圖，如今更前往馬來西亞拓展智慧農業。

2020年「產業人物」雜誌也報導了泰國政府以投資優惠政策積極招商，以及從臺灣到泰國創業有成的企業家故事。經寶精密董事長鍾國松，善用十一國人才，成就泰國第一的金屬機構關燈工廠，下一步將迎接航太及智能市鎮商機；永山集團暨泰瀚強董事長鄭西明赴泰打拼多年，如今他響應政府南向政策，在泰國EEC經貿特區中心斥資打造「台灣YAMATO智慧工業園區」，準備迎接台商進駐。

宏津數位創辦人暨「產業人物」雜誌主筆王麗娟表示，自2008年創業，每天不間斷的網站報導（Wa-People.com）、到出版傳記、雜誌、臉書粉專及Youtube頻道，十幾年來，團隊只專注一件事，就是把產業人物的精彩故事記錄下來、分享出去。

王麗娟說，公司取名「宏津」，是感恩宏碁第三波對她的栽培，並立志要為產業典藏津津有味的故事。創業十幾年來，在夢想與柴米油鹽之間，讓她更能體會產業人物的勇氣與毅力。她說，她想以這本雜誌，來記錄臺灣的驕傲。

2020《產業人物》雜誌封面人物旺宏電子董事長吳敏求，分享創業30年締造ROM及NOR世界第一的故事。業者／提供
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漢民科技創辦人黃民奇率團隊服務超過200座半導體及光電廠，他分享四40年磨一劍，打造股后漢微科的創新故事。業者／提供
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創業 泰國

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