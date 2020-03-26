減輕購車族壓力 中華車電動二輪再推新優惠
中華車（2204）考量到疫情發生後，許多人需兼職外送，推出購車減輕購車族壓力，自行推出補助優惠，加上各縣市不同的補助策略，全新eMOVING iE125最低可以用4.58萬元就入門，每個月還推出優惠電池月租只要199元，創造消費者跟中華車二輪銷售雙贏策略。
隨著冠狀病毒疫情延燒，消費者降低外出用餐意願，約七成消費者傾向透過外送平台訂購餐點，以致美食外送訂單成長幅度高達二到三成。
外送業者大部份以機車做為服務的交通工具，由於這是生財工具，養車及能源補充費用的多寡對於運送頭家來說，是選擇時最重要的考量之一，所以無須常保養的電動機車是近期許多騎士的選擇。
考量到市場商機，跟年輕人換購壓力，eMOVING目前可提供購車優惠方案，即日起至三月底止，只要購買iE125 系列任一車款，就能以首年基礎型月租費199元，原價399元享受最便利的充電生活模式，中華車也推夫出3,000元購車金，另外提供12期刷卡零利率，不只兼職外送購車無壓力，即使外出電力不夠時偶爾使用超級快充也不造成負擔。
根據中華車新方案推算，以基隆市二行程汰舊換新加上相關的補助及中華車提供的3,000元購車金，最高可以減少2.8萬元，iE125精緻型一台只要4.58萬元再配合月租費只要199元就能騎回家。
中華車不斷強化電動車的布局，推出性能更適合商業用途的eMOVING iE125後，很受到消費者好評，認為性能已經超越油車的125c.c，為滿足更多區域充電的期待，讓消費者買電動車騎乘更安心，今年超級快速充電站已建置達118站，今年目標為250個快速充電站，讓iE125車主將電動機車的充電便利性和生活緊密結合，增加消費者的換購電動車意願。
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