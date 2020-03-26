東森購物號召會員 再助善導書院弱勢孩童活出新希望

鳳梨產季將至，因新冠肺炎疫情衝擊台灣農產，東森購物董事長王令麟號召全體會員一同關心弱勢，發揮取之社會、回饋社會的企業使命，再次與屏東慈惠善導書院攜手合作販售「愛心希望鳳梨」，3月27日11時20分東森將於旗下電視購物 CH47及 ETMall 東森購物網等通路，開賣「愛心希望鳳梨」，每組重量10公斤，內含六顆，東森價新台幣799元，本次更加碼送出30%東森幣，希望大家一起化行動為愛心。

善導書院由院長陳文靜帶領一群單親媽媽所發起成立，致力於照顧與教育偏鄉弱勢兒少手心向下、創造無限的未來的理念，秉持著不募款、不領補助的原則，販售院內孩童們親手栽種的「愛心希望鳳梨」賺取課輔金。

2018年書院首度與東森購物合作，創下開賣40分鐘秒殺3,000顆的佳績，透過東森購物的拋磚引玉，將愛心化為公益，帶給孩子們未來與希望。東森購物長期關心弱勢、支持在地農產，3 月 27日更與善導書院再次攜手，販售「愛心希望鳳梨」，盼全民都夠一同支持台灣農產品，為社會盡份心力。

外表看似金鑽石的鳳梨，維生素C含量是蘋果的五倍，富含蛋白質、多種礦物質如鐵、鎂、鋅及多種膳食纖維等營養，更有「旺來」好彩頭之美意。

東森嚴選善導書院的「愛心希望鳳梨」，由孩童親手種植照顧，除了擁有高甜度、高營養的優良品質外，也讓消費者更能感受到善導書院每一位孩童真切栽培鳳梨的認真及努力，盼能透過愛心希望鳳梨能帶給孩子們希望。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與公益團體合作，舉辦愛心義賣，號召會員一起發揮愛心幫助需要的人渡過難關。東森購物與各地小農合作，從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過1萬7,000顆、屏東金鑽鳳梨首播秒殺賣出共3,000顆至「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣當日3,500組秒殺完銷等，每一檔都賣出好成績。

東森農場更秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評與回響，銷售成績輝煌，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望其他企業也能一起加入，共同支持台灣在地農業及弱勢團體。

東森購物持續打造「最有溫度」的購物平台，旗下東森慈善基金會更長期關懷弱勢、行善不間斷，今年東森購物結合數位科技號召會員「為愛行動」，只要動動手指，捐出東森幣1枚，東森購物就捐1元現金相挺，捐贈款項將全數捐予東森慈善基金會辦理幫助社福與弱勢團體，讓愛傳播的更廣、更容易。