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台中市義愛文化培育協會 捐百萬元產品助校園防疫

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台中市義愛文化培育協會捐贈120多萬元「寶護專業級除菌產品」給援助的學校師生防疫，全台共400多班、2,600多位師生受惠，更擴及到花東、離島澎湖等偏遠地區。 圖／台中市義愛文化培育協會提供
台中市義愛文化培育協會捐贈120多萬元「寶護專業級除菌產品」給援助的學校師生防疫，全台共400多班、2,600多位師生受惠，更擴及到花東、離島澎湖等偏遠地區。 圖／台中市義愛文化培育協會提供

新冠肺炎疫情持續發燒，各級學校開學後，莫不嚴加戒備。為加強學童防疫，社團法人台中市義愛文化培育協會特地捐贈120多萬元「寶護專業級除菌產品」給援助的學校師生防疫，全台共400多班、2,600多位師生受惠，更擴及到花東、離島澎湖等偏遠地區。

此次捐贈寶護專業級除菌產品30ml、100ml噴霧給師生隨身攜帶，以及2,000ml大瓶裝給班級補充，讓防疫不間斷。

捐贈單位包括深耕多年的「心苗教室」兩班師生；以及由前暨南大學李家同校長主持的「財團法人博幼社會福利基金會」共17個中心，包括台中、彰化、南投埔里、國姓、信義與新竹尖石、雲林、嘉義、屏東、宜蘭、花蓮、台東與離島澎湖中心所援助的偏鄉課輔班。

加上與嘉義中正大學「義品愛數」合作計畫中，所援助的台中市與嘉義縣等七個班級師生們。學校收到後，還開心在學校粉絲團發文感謝。

「關照弱勢學童的課後輔導」是義愛文化培育協會援助重點方向之一，除了設立心苗教室照護學童外，自去年開始又陸續與理念相同的專業課輔機構展開多項新合作計畫，讓援助更廣更深入。

包括與「財團法人博幼社會福利基金會」合作，幫助到更多偏鄉弱勢孩童課輔。挹注中正大學「義品愛數」計畫，透過教育研究所研發的教材放入課輔，讓學童不再害怕學習數學，採用科學方法評量學生學習狀態，並加入品德教育等。

協會理事長賈惠安表示，疫情爆發，協會很擔心學校開學後的防疫狀況。因此，當創會長指示後，就緊急撥款經費捐贈產品幫助防疫。

協會創會長葉信村表示，協會不僅關心孩童的學業發展與品德教育，更關心他們的健康。這次疫情爆發後，學校、家長都很關心學童上課防疫，因此立即指示規劃捐贈事宜，讓師生們更安心上課，而協會也將不定期訪視，了解孩童需求。

當初有感於腸病毒肆虐校園、傷害孩童健康，台中市百納水資源公司於是投入心力研發寶護專業級除菌產品，並送檢國內知名醫學大學研究單位，通過SGS四大重金屬、四大生菌數安全性檢測。

葉信村說，上述除菌產品對腸病毒、A型與B型流感病毒、諾羅病毒等八大病菌之30秒滅菌效果高達99%，安全不刺激、成份單純、無香精、色素、防腐劑，適合孩童安心使用。協會因此採用並緊急送達各學校。義愛文化培育協會希望盡棉薄之力協助校園防疫，讓師生安心上學上課。

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