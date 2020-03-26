聽新聞
test
0:00 / 0:00

思考方塊／愛上工作 激發熱情

經濟日報 / 廖偉玲

學了心理學後才了解，人生想要有任何改變就要「回到自己」。想變有錢、快樂或美好的親密關係，都要從「認識自己」、「與自己連結」開始，找到自己喜歡的職業也是一樣。儘管這樣做不一定保證馬上賺大錢，卻能擁有發自內心的動力，讓自己做得開心長久，並願意比別人多花一份心力，遇到困境時也願意多點堅持。

做自己喜歡做的事，可以幫助我們撐過致富前的漫長過程，並在長期苦練中甘之如飴。心流大師米哈里．契克森米哈賴訪問過無數位諾貝爾獎獲獎人，他的結論是：「那些鎮日努力工作的成功人士，都說自己『沒有一天在工作』。」美國心理學家弗里德里克．赫茨伯格也提出，使人堅持下去的最好動機，不是「金錢」這種外在酬賞，而是「相信自己做的事情有意義、有貢獻」這類內在動機。換句話說，內在動機更能激發一個人的熱情。

國外有個實驗很有趣。研究者以美國麻省理工學院與印度馬杜拉賴卡瑪拉大學的學生當受試者，請他們玩各類遊戲，並依表現好壞提供小、中、大三種獎勵。結果發現，獎勵只對「不用思考的遊戲」有效，如果遊戲需要創意或思考，獎勵愈大反而表現愈差。經濟學家布魯諾．傅萊提出的「誘因排擠效果」理論也認為，金錢可能會削弱內在動機，降低原本做事的動力。

Paypal創辦人彼得．提爾在《從0到1》書中寫道：「一家公司付給執行長的錢愈少，表現愈好！這是我投資了數百家新創事業注意到的事。」他發現，年薪超過30萬美元的執行長，表現會更像政客而非創業者。因為過高的薪水會讓執行長只想維持現狀，而不是與員工一同努力解決問題。

再舉另個例子。維基百科與Encarta線上百科，你聽過哪一個？前者是網友們不收錢自發完成，後者則是微軟花大錢請專家編寫，沒想到2009年6月不敵維基百科，宣布停止販售，這就是「內在動機」的力量！編寫維基百科的網友大多出於興趣，或希望寫的內容有利於他人，即使沒拿半毛錢，他們仍有很強烈的動機想去做好這件事。

股神巴菲特一開始去葛拉漢的公司工作時，沒問過薪水是多少，到月底發薪才知道。他建議人們要做熱情所在之事，就像「天天踏著輕快步伐、像跳踢踏舞一樣跳著進辦公室，和很棒的人一起工作。」 美國CNN電視台型男主播安德森．古柏曾勉勵新聞系學生：「成功的第一步，是先弄清楚自己真正的熱情在哪？是什麼讓你熱血沸騰？第二步，是跟著熱情去找一份工作；第三步，是比別人都更努力工作，工時更長更自動，連沒人想做的事也自願去做。」

總之，愛上工作、覺得工作有意義，可以使我們獲致最高的動力，得到最佳的表現，所以才會有人說：「追著興趣跑，錢會跟著來；追著錢跑，永遠比錢慢一步。」

（作者是諮商心理師）

維基百科 薪水 諾貝爾獎

延伸閱讀

伊朗將赦免萬名囚犯慶祝新年 包括政治犯

美股暴跌後暴漲！道瓊收漲1985點 創史上最大漲點

阿富汗政府與塔利班邁向和談 美促盡快協商換囚

唱自創曲侵權 青峰遭起訴

相關新聞

線上教育機構 業務飆增

新冠肺炎疫情正如海嘯般衝擊著全球經濟，但擁有TutorABC等品牌的線上教育機構麥奇教育科技（iTutorGroup），業務量反而順著這波浪潮向上衝高。iTutorGroup董事長楊正大說，整個2月，iTutorGroup的客戶使用量是去年同期的三倍。

百貨業出奇招 搶熟客商機

受到新冠肺炎疫情影響，百貨來客銳減，百貨龍頭新光三越在今年2月底鎖定熟客推出「即時商品推薦系統」，專櫃可針對熟客需求主動出擊，櫃姐在新光三越SKM App自行上架商品，再傳給客人商品連結，客人還可推薦給朋友，運作至今，客單價較一般客單價高出二倍。

思考方塊／愛上工作 激發熱情

學了心理學後才了解，人生想要有任何改變就要「回到自己」。想變有錢、快樂或美好的親密關係，都要從「認識自己」、「與自己連結」開始，找到自己喜歡的職業也是一樣。儘管這樣做不一定保證馬上賺大錢，卻能擁有發自內心的動力，讓自己做得開心長久，並願意比別人多花一份心力，遇到困境時也願意多點堅持。

業務最前線／談判策略的動與靜

商業談判桌上何時該主動，何時又該被動，時機的拿捏充滿學問。在不該主動的時候說話，可能陷入割地賠款的風險；在應該主動的時候保持沉默，則失去掌握優勢的機會。看似簡單的一動或一靜，對談判結果的影響其實至關重大。因此我認為上談判桌前，應該先充分了解「動」與「靜」的意涵，以及隨之而來的利弊得失，才能創造屬於自己的主場優勢。

火線話題／連鎖業抗疫 虛實整合搶客

尼采曾說：「承重擔者，沒有悲觀的權利！」面對此波疫情，商業服務業有如穿行在不知何處是盡頭的隧道之中，我們沒有悲觀的權利，必須用創意與創新迎戰疫情的考驗。

大巨蛋環差 有條件通過

台北市環境影響評估委員會昨（25）日再審大巨蛋，最後有條件通過環境影響差異分析報告，遠雄建設表示將在一個月內補正環差報告。遠雄企業團發言人楊舜欽表示，大巨蛋已通過台灣建築中心性能審查，補正報告後，待內政部營建署認可核准，就會向北市府申請復工，希望6月底取得建照、復工。

晶悅6月熄燈 要提前都更

三發地產旗下晶悅國際飯店昨（25）日宣布，將提前啟動都更案，桃園老字號飯店「晶悅國際飯店」將於6月底全面停止營運，目前規劃原址朝都更方向進行建案開發，初步決定將興建住宅。

101去年獲利22億 創高

台北101昨（25）日召開董事會通過去年財報，去年全年營收56.29億元，年增0.9%；稅後純益22.02億元，年增6.3%創新高；每股純益1.5元，較前一年1.41元略增。

iTutorGroup拉對手一把 不急著超車

疫情當前，iTutorGroup在線教育平台開放給所有的學校和其他線下教育機構免費使用。iTutorGroup董事長楊正大不擔心因此壯大對手，他說，「我覺得疫情當前，沒有競爭的問題，我們心裡只有學生。」

企業助防疫 大金空調捐贈桃園市政府百台空氣清淨機

新型冠狀病毒（COVID-19）全球蔓延造成疫情緊繃，除落實勤洗手、咳嗽戴口罩、回家立刻更換乾淨衣物等個人防護措施之外，...

投資逾40億 全台灣最大智慧冷鏈園區動土

由國泰人壽投資的「物流共和國台北冷鏈園區」(LR Taipei Cold Hub)，今（25）日正式開工動土。

台北101去年獲利創新高 疫情搗亂今年短期調整營運

台北101於25日召開董事會，去年全年稅後純益為22.02億元，每股純益1.5元，創歷史新高。今年營運目標，短期將調整營...

熱門新聞

曾創桃園多年住房率第1 晶悅國際飯店6月底將吹熄燈號

疫情重挫觀光 晶悅桃園飯店傳將熄燈

郭台銘賣TBC管理權持股案 NCC准了

疫情波及 晶悅桃園飯店6月底熄燈

汪小菲的S HOTEL變身「防疫旅館」 一晚6千

傳蘋果砍單恐衝擊台積電5奈米產能利用率 外資這麼說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。