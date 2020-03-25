愛爾麗集團拋磚引玉 捐贈救護車及抗疫物資

愛爾麗集團今(25)日捐贈價值500萬元高頂救護車與災情勘查車在疫情嚴峻的此時，更加贈一批護目鏡與防護衣等防疫物資，將愛心直送新北市，為抗疫增加利器，並與全民一同鬥陣抗疫。現場參與貴賓包括內政部長徐國勇跟消防署長陳文龍、新北市消防局長黃德清及總院長李鐵國醫師等。

愛爾麗董事長常如山，過去曾捐贈鐵路警察250支拋射式電擊槍給鐵路警察局，首開國內使用非致命性武器的創舉，更為員警增添打擊犯罪的利器。此次常如山認為全民防疫應有「前方抗疫，糧草先行」的思維，這次再度在徐國勇部長的牽線下，全力支持政府及國人共同對抗疫情，為了守衛協助武漢包機返國的國際抗疫英雄，共捐出200套的防護衣分別給第一線接觸出入境民眾的移民署檢疫人員與鐵路警察局第一線的員警使用，使國境及鐵路交通的防疫安全皆滴水不漏。

綜觀醫療資源，新北市有400多萬人口，醫療資源相較臺北市是比較匱乏的，在疫情嚴峻，景氣不佳之時，董事長常如山仍然抱持「施比受更有福」的心情，在內政部長徐國勇的支持下，除捐贈內政部消防署災情勘查車外，更霸氣加碼捐贈新北市消防局最頂級的高頂救護車，兩輛共價值500萬元，在疫情日趨嚴峻的今日，又加贈一批防疫裝備、防護衣，而且此2輛救護車也是愛爾麗集團歷年來捐贈全國各地的第19及第20輛救護車。