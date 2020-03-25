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這頓午餐10萬起跳 美國回台公費留學生趴趴走遭罰

台北101去年獲利創新高 疫情搗亂今年短期調整營運

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
台北101外觀。台北101／提供
台北101外觀。台北101／提供

台北101於25日召開董事會，去年全年稅後純益為22.02億元，每股純益1.5元，創歷史新高。今年營運目標，短期將調整營運，發揮三大事業處綜效，其中購物中心表示，疫情也讓台灣精品貨量更為充足，也將專注會員經營；辦公大樓今年第1季新設立全台商辦首創「理貨中心」；觀景台將持續推廣國人造訪。

台北101購物中心去年透過與國際品牌的策略合作，成為瑞士製造鐘錶單點最大市場，占市場18%，去年年底推出的「新年驚豔101．Surprise101」系列雙跨年歡慶活動，集合購物中心、辦公大樓與觀景台之複合式場域串聯，帶動購物中心去年業績年增3%，再創歷史新高。

台北101辦公大樓去年持續滿租，不僅每坪租金創新高，租戶續約率更高達八成以上；台北101觀景台去年於營運15年來首次邀請國人造訪觀景台，10月首度提供國人獨享優惠，大幅帶動國人造訪觀景台，去年國人來訪人數超過35萬人。

今年1月底因新冠肺炎疫情持續升溫，台灣觀光與消費市場受疫情影響衰退，台北101表示，短期將調整營運，優化場域整備，台北101購物中心將持續深化與國際品牌合作、鞏固策略夥伴關係，共同經營高端客源。

相較於其他亞洲國家，台灣的疫情控制相對得宜，許多國際品牌將各項精品、甚或是限量款逸品都投注在台灣市場，顧客可在台北101購物中心買到款式和數量都齊全的商品，滿足高端客戶的需求。此外，購物中心亦專注會員經營及串聯各事業處資源，並於下半年投入行銷資源，衝刺回補業績。

台北101辦公大樓B2新設立全台商辦首創「理貨中心」，集中收發快遞貨品、統一派送，可強化大樓門禁安全、更能提升租戶貨物收送效率及服務品質，在防疫期間，也格外防堵大樓外部感染源；台北101觀景台則將持續推廣國人造訪。

台北101 疫情 商辦

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