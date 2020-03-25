永聯物流台北冷鏈園區今動土 將投資新北40億

國泰人壽投資、永聯物流開發的「物流共和國台北冷鏈園區」今（25）日上午於瑞芳正式開工動土；將新增逾40億元投資金額，創造200個就業機會，預估創造年產值達200億元效益。

新北市政府表示，永聯瑞芳物流園區目前啟用6.2萬坪倉儲空間已有超過90%出租率，並吸引眾多國際知名廠商如H&M、Bosch、Philips、Decathlon等品牌及DHL、Li & Fung等國際物流服務商進駐。園區最後一塊冷鏈物流專區，已在去年12月取得建築執照，新增投資40億元。

永聯物流總經理張建泰表示，疫情衝擊之下，「冷鏈到宅」的消費趨勢更加確定，已瞄準進口冷鏈食品加工、揀選、儲存等需求，鎖定食品貿易商、零售通路及連鎖餐飲等產業，開發1.4萬坪智慧冷鏈園區。

張建泰說，物流共和國在新北、桃園、台中三地共有四座園區，加起來一共有約15.5萬坪倉儲用地，其中最大的台北瑞芳園區，更是全台第一座整合了倉儲建設、金流與智慧化系統的智慧物流園區。

新北市經發局指出，新北市位於北台灣交通及產業發展樞紐，轄內坐擁台北港、基隆港，並緊鄰桃園國際機場，便捷的海空運交通及區位優勢，再加上擁有多元製造業的基礎，以及全國數量最多的公司行號與工廠，對於支援性服務產業的需求龐大，具有相當優勢發展國際物流及智慧物流產業。

新北新商業模式需要的新倉儲暨物流系統支援，將進一步透過規劃台北港（國際物流倉儲基地）、五股（智慧區域物流中心）、汐止及瑞芳（新世代國際物流運籌樞紐）作為國際物流樞紐及智慧物流中心。