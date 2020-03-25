客房多元利用 飯店業搶當「獨立辦公室」

六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店、六福居、六福客棧共同推出「防疫辦公好安心 日租方案」，即日起至5月31日止，將客房多元利用，化身為「獨立辦公室」，滿足公司行號及商務人士的辦公需求。雲朗觀光也因應疫情，旗下君品、翰品、兆品、品文旅推出「異地辦公」日租辦公室方案，每日可使用10小時，每房2~5人共用，翰品、兆品、品文旅每房收費自1,200元起。

六福表示，辦公室開放時間為上午9點至下午5點，每日可使用8小時，台北六福萬怡酒店每房日租價格為2,800元、六福居每房1,800元、六福客棧每房1,000元，若超過使用時間，將依照每間飯店標準，每小時加收150~300元。

除了免費提供水、茶包、咖啡、WIFI無線網路或有線網路，還能撥打服務專線，由專人協助郵件代收及代寄服務(郵資另計)，其中，於台北六福萬怡酒店額外享有館內餐廳9折優惠(另加一成服務費)。此外，六福客棧還特別推出連續租借5日優惠方案，超值價格只要4,000元。

雲朗觀光集團推出「客房辦公室」，提供企業可租用飯店客房讓員工分組異地辦公、分散風險，達到全面的防護與人力備援，也解決了員工居家辦公環境可能存在對工作的干擾。針對企業公司行號，君品酒店台北、翰品酒店（新莊、桃園、高雄、花蓮）、兆品酒店（嘉義、台中、礁溪）與品文旅礁溪推出以客房作為「獨立辦公室」的短租方案，公司可以每日為單位租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用10小時，每房自二人起，至多五人共用。

其中，君品酒店每房2,100元起，翰品酒店、兆品酒店、品文旅每房收費自1,200元起，可租用1日、5日、10日或22日不等，提供水、咖啡包、茶包與WIFI無線網路、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機、交誼廳設施外，還可以使用飯店健身房與自助洗衣等設施，為企業行號提供一個人員異地防護、分散風險的備援方案。