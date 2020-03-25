異地辦公防疫趨勢夯 福華飯店推遠端辦公室客房專案

因應新冠肺炎疫情及居家檢疫人數暴增，為了避免群聚感染及增加風險，許多企業公司行號紛紛啟動異地辦公或居家辦公的措施，飯店業者看準該趨勢需求，推出遠端辦公室專案，將飯店客房變成獨立辦公室，因飯店的完善服務及舒適環境，吸引不少企業及商務人士的詢問及預訂。

高雄福華飯店表示，即日起至6月30日所推出的”遠端辦公室Hotel to Office專案”，提供每日上午8點至下午6點，可使用客房空間做為辦公室，並可量身打造空間規畫提供額外會議桌椅，租用五日以上，每日每房優惠價1,388元（原價7800元），可適用於1~2人使用，提供客房WIFI網路、礦泉水、免費使用健身房及停車等服務，午餐還貼心的提供遊五星級廚師團隊製作的餐盒一份，或者也可選擇到飯店的餐廳用餐享85折優惠，還可加價每人800元延長使用時段作為住宿客房。

福華並指出，「遠端辦公室Hotel to Office專案」於翡翠灣、台北、石門、新竹、台中、高雄及墾丁福華皆有推出，提供從北到南皆有據點的企業完善服務。

另外也提供企業租借飯店宴會廳作為分組辦公場所的服務。該專案一推出也受到國內大型會計師事務所的青睞，表示事務所提供的風險諮詢服務在這波疫情中受到很多企業的委託，所以特別選擇福華大飯店推出的遠端辦公室專案，讓同仁在協助各企業風險管理的工作期間也能有安全完善的工作環境。