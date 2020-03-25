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長榮國際連鎖酒店 推買一送一住房優惠

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
預訂安心1+1住房專案，不限平、假日，雙人房買一晚送一晚，平均每人每晚不到2,500元，消費者可選擇連續入住兩晚或是一次入住兩間，讓行程規畫更具彈性。圖為台糖長榮酒店（台南）豪華客房。圖／長榮國際連鎖酒店提供
預訂安心1+1住房專案，不限平、假日，雙人房買一晚送一晚，平均每人每晚不到2,500元，消費者可選擇連續入住兩晚或是一次入住兩間，讓行程規畫更具彈性。圖為台糖長榮酒店（台南）豪華客房。圖／長榮國際連鎖酒店提供

新冠肺炎疫情延燒全球，國人無法出國旅遊，留在台灣旅遊相對安全，因應疫情持續擴大，長榮國際連鎖酒店邀請消費者走出戶外、暢快呼吸，提升身心靈免疫力。即日起，長榮國際連鎖酒店推出「安心1+1住房專案」， 5月底前入住長榮桂冠酒店（基隆、台北、台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）、長榮鳳凰酒店（礁溪）任一酒店，連續入住兩晚或一次入住兩間，即可享買一送一優惠，雙人房只要4,888元起，平均每房每晚最低不到2,500元，除長榮鳳凰酒店（礁溪）外，其餘五家酒店假日入住亦可享有同樣優惠，不用加價。

長榮國際連鎖酒店長榮表示，國際以台糖長榮酒店（台南）為例，目前住房優惠專案為每晚2,999元（不含早餐），現在又推出更超值的買一送一優惠，若旅客連續入住兩晚或一次入住兩間，平均每房每晚含二客早餐不到2,500元（約為定價的三三折）。旅客若是選擇假日入住，不但無須假日加價，也贈送早餐，最多更可省下2,655元，等於是多賺了一晚的住宿費。

長榮國際連鎖酒店「安心1+1住房專案」，讓消費者在享有優惠的同時，還可依需求自由選擇，連續入住兩晚或是一晚入住兩間，行程規畫更具彈性。更多優惠訊息歡迎洽詢各酒店服務專線或至官網查詢www.evergreen-hotels.com

長榮國際連鎖酒店強調，因應疫情，除持續針對旅客及員工實施量體溫、戴口罩、手部酒精消毒等健康管理措施，也加大空調排氣量優化館內空氣品質及加強全館設備與酒店周遭環境之消毒清潔，並配合疾管署宣布婉拒接待14天內入境之旅客，為賓客及員工的衛生安全嚴格把關。此外，各酒店亦配備有臭氧機，於客人退房後立即以臭氧機殺菌除臭，維持客房潔淨度。

「安心1+1住房專案」任一飯店連續入住兩晚或是一晚入住兩間，各酒店優惠如下：

1. 基隆：平假日適用，標準樓層海景雙人房4,999元，含早餐。訂房專線：(02)2429-8877。

2. 台北：平假日適用，高級客房6,999元，含早餐。訂房專線：(02)2501-9988。

3. 台中：平假日適用，標準樓層高級客房4,888元，含早餐。訂房專線：(04)2324-2277。

4. 嘉義：平假日適用，高級客房4,999元，含早餐。訂房專線：(05)366-9977。

5. 台南：平假日適用，豪華客房4,888元，含早餐。訂房專線：(06)289-6688

6. 礁溪：平日高級洋式客房1萬4,000元，含早餐及晚餐；假日入住需加價2,000元。

訂房專線：(03)910-0688。

7. 上述優惠皆含每房每日2客早餐，礁溪酒店另含每房每日2客晚餐

長榮

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