汽車汰舊換新政策最後一年 業界盼續推動國內經濟振興

汽車類股今（25）日大反彈，業界認為，主要是新冠疫情延燒，消費者買車的意願增，由於今年是政府推動汰舊換新政策最後一年，期望政策能繼續推動才能活絡內需型產業，有助於國內消費者汽車汰舊換新。

雖然近日因為疫情影響，買車的人數突然增加，但業界還是擔心這波疫情壓力下，會衝擊到消費者舊車換新車的意願，期望政策能持續推動汽車汰舊換政策，可以活絡振興內需型的產業，還能促進環保。

汽車專家也認為，汰舊換新實施四年後，仍有許多高車齡車輛需政策鼓勵汰換，汰舊換新政策促進整體車市，避免台灣澳洲化；尤其這波疫情影響，民眾自駕率提高，長期還是需要有更安全更環保的新車，才能對於環境的衝擊降到最低。

政府自2016年開始推行汰舊換新補助政策，針對購買汽車、機車的車主，在換購新車前後半年內報廢或出口原本的舊車，6年以上汽車、4年以上機車，都能享有汽車5萬元、機車4,000元的貨物稅減徵優惠。根據工業局統計，汰舊換新政策自2016~2019年一共增加了44萬台車輛汰換。

2016-2019統計銷售量來計算，也進一步帶動汽車產業產值包含上游產業整車廠及下游產業，總貢獻達2115億元，相關稅收淨增加約1,057億元，節能減碳效果更達72.39萬公噸，約莫等於1,860座大安森林公園的減碳效益。可見汽車汰舊換新政策是一個三贏政策，對政府稅收及有效改善台灣空汙問題、推動產業升級，進一步加強用車安全消費者也會受惠。