傳長榮組員確診 工會：補償醫療費用、確保工作權

立法委員邱顯智今天在立法院交通委員會指出，長榮航空有空服員確診新冠肺炎，質疑交通部未掌握相關訊息。空服員職業工會表示，已經向長榮航空公司求證，確實有收到相關通報，目前已經隔離有接觸史的組員，要求公司必須負責，給予醫療費用以及後續補償、並確保工作權。

空服員職業工會表示，昨日有若干長榮空服員收到簡訊，內容為組員確診需隔離，工會向長榮航空公司求證，公司表示有收到組員疑似確診的通報，因此先從嚴隔離有相關接觸史的組員，但尚待疾管署正式通報。

工會表示，長榮航空表示基於個資保護和傳染病防治法，相關資料不便透露，皆遵循中央疫情指揮中心的判斷。

工會表示，對有組員疑似確診一事深為遺憾，希望航空公司能對因公染疫的組員負起責任，包含相關醫療費用、撫卹補償並承諾保障組員後續的工作權。