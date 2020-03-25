家具股抗疫！詩肯首度進軍電商 拚Q2全品項上線

新冠肺炎疫情讓消費習慣改變，詩肯（6195）表示，今年將會推動電子商務發展，預計要在第2季上線，銷售平台以官網為主，將會採取全品項上線的模式。

詩肯表示，因家具商品的特性以及價位問題，集團過去並沒有發展電商，僅床墊商品有在momo進行銷售，但也是導客作用為主，然而此波疫情嚴重，也改變了消費者購物模式，因此集團已著手進行電商啟動計畫，未來將會全品項在官網上進行銷售，目標要在第2季上線。

詩肯表示，以目前情況觀察，家具產業、仍有基本需求在，受創程度並不高，相較於同業因物流運輸受阻，公司的貨源與庫存都無虞，營運體質佳，抗風險的能力更高，2月營收較去年成長，3月至今的營運也都比去年同期更佳，加上詩肯已具經濟規模，庫存也充足，預期疫情平息後，可在恐慌心態結束的反轉性爆發中獲益。

至於疫情對家具業的影響，詩肯指出，中國大陸是家具進口的主要國家，受到疫情衝擊，同業要從中國大陸進貨的困難度較以往更高，而詩肯的柚木由印尼進口，皮沙發、床墊則來自於馬來西亞、德國、義大利等國，相較於同業來說，擁有一定優勢。

此外，詩肯已經具備經濟規模，倉庫大、庫存高，目前的庫存達4.5億元，即便疫情無法在短時間內平息，未來幾個月內，銷售上也不會有影響。

詩肯去年財報已出爐，稅後純益1.04億元，年減38.09%，每股純益（EPS）2.25元。董事會並通過配發1.8元現金股利，配發率80%，以昨日收盤價25.45元計算，現金殖利率約7.07%。