疫情嚴竣 企業員工福利兌換轉向非接觸式數位化平台

根據企業福利網PayEasy觀察發現，各家企業目前已在籌備端午節員工福利，多數企業會採購紙本禮券或禮品，在廠區交付給員工。但，在疫情緊張之際，許多企業為避免人員聚集，在疫情蔓延之際，今年一舉轉向非接觸式數位化平台，讓員工直接上網兌現禮品、禮券，甚至預約疫情過後的安全出遊行程等公司福利。

PayEasy指出，自農曆年後新型冠狀病毒疫情爆發以來，企業查詢進件數量是去年同期的二倍，這些透過客服系統進件的企業，都是查詢如何使用數位化福利平台，並且有意簽約導入預算。

PayEasy進一步指出，數位化福利平台的運作方式，是將網購流程套用在員工福利的執行過程，企業將福利預算導入數位平台後，員工可依自己方便的時間自由登入平台，自由選擇想兌換的福利品，包括電子禮券、宅配商品甚至旅遊行程，且可自動產生報表，省去執行員工福利時絕大多數可能的實體接觸。

此外，PayEasy還觀察發現，雖然此刻大多數民眾選擇取消出國旅遊，但企業在疫情期間並未刪減員工旅遊預算，第1季至今，企業考量長期趨勢，今年首季投入PayEasy福利網的員工旅遊預算也較去年同期高出20%，主要想法是疫情終會落幕，透過數位平台，日後員工可化整為零個別出遊，既安全且較團體旅遊更受員工歡迎。