國產署今年首批標租太陽光電 三宗順利標脫

國產署今年第一批國有非公用土地標租太陽光電，今（24）日開標，四宗標的共標脫三宗，每年售電收入逾2,000萬元。未標脫的基地位於雲林縣古坑鄉，官員表示，由於現場有占用情形仍待處理，因此先行停標，後續再視處理情形研議未來是否繼續列標。

國產署今年第一批標的是在2月21日公告，昨日開標，包括台中市大安區、雲林縣古坑鄉、高雄市鳳山區、嘉義縣布袋鎮等四宗標的，除了雲林縣標的因故停標外，其餘三宗土地都順利標脫，其中嘉義縣一案更吸引高達六封標單，其餘兩案也各自有兩封標單搶標。

標脫的三案當中，嘉義縣布袋鎮一案的回饋金比率高達23.1%，等於國產署在該案每年可拿到五分之一以上的售電回饋收入。

據國產署統計，三案合計起來的裝置容量超過4,000瓩，每年售電收入逾2,000萬元。

國產署去年修訂《國有非公用不動產出租管理辦法》，並發布相關作業規定，開放國有地可開放民間「標租」作為發展太陽光電發電設施的基地，去年釋出兩批國有地，不少標的都有多封標單搶標，業界反應熱烈。

今年國產署再接再厲，推出第一批標的成績也不錯，接下來，預計4月將公告今年第二批，分別是新竹縣湖口鄉、苗栗縣竹南鎮各一宗，以及嘉義縣大林鎮兩宗土地，合計7.23公頃，預計5月開標。