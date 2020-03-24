你家衛生紙還夠用幾天？電商平台幫你算清楚

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，加上日前國內總病例數正式到達三位數，創業家兄弟（8477）觀察發現，旗下生活市集過去4天站上接連湧入大量消費者搶購民生物資，帶動民生快消品、即食商品等品類躍升網友熱搜標的，又以衛生紙商品的需求度最高，比如抽取衛生紙，近七日整體搜尋量就較前周同期暴增超過150倍，熱門即食商品如「統一泡麵」熱搜度在過去一周也飆升逾百倍，顯示疫情走向引發民眾預期心理效應，更再掀新一波民生用品採購需求。

為協助廣大消費者掌握家中必備民生用品衛生紙的存量，創業家今（24）日宣布正式推出「衛生紙計算機」，用戶凡至生活市集站上的活動頁面，點選「開始測驗」，接著選填現有庫存、每回上洗手間使用張數、每包抽數等9項數值指標，並點選「查看結果」，即可得知家中衛生紙庫存量還能夠用幾天。

創業家看準近期民生快消品的大量採購風潮，上周快速集結PM、工程師及資料科學家等三部門技術人才，組成核心團隊，共同在一日內開發出生活市集「衛生紙計算機」，凡消費者至活動頁填答目前擁有的衛生紙庫存包數、每包抽數、每日使用洗手間次數、性別、如廁擦拭次數、每次使用張數、家中成員人數、馬桶種類、每日非如廁使用張數等數值，該系統即可迅速算出家中衛生紙的存量還能夠使用多久。

創業家表示，該系統3月20日到22日上線測試期間，三日內就吸引近10萬人次參與，創業家也期許透過此次活動，以數據分析技術幫助消費者從科學角度了解是否有添購需求，而不需為沒有搶到大量囤貨而煩惱。

瞄準民生物資搶購風潮，創業家同時宣布即日起推出「美食民生補給站」專區，精選防疫商品、人氣家電、即食料理、涮嘴零食等超過400項夯品，全面免運下殺最低三折起。