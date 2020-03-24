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政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

新冠肺炎疫情影響 榮成估今年工紙產短少一成

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

工紙大廠榮成（1909）今（24）日舉行法說會，面對新冠肺炎疫情影響，榮成評估今年大陸廠產能將因此短少約36萬噸，對照去年總產能約減少一成。

榮成副總暨發言人鄒永芳表示，目前榮成在大陸無錫、平湖和湖北有三座造紙廠，其中平湖廠和無錫廠2月底、3月初都已陸續復工。至於此次疫情重災區的湖北廠，雖然至今尚未復工，但公司已拿到許可，應該近期就會復工。整體而言，榮成評估大陸廠受到此次疫情影響，產能將因此短少約36萬噸，對照去年的總產能，影響數約一成。

不過因為榮成去年啟動回台投資計畫，彰化二林廠年底會有部分新產能開出，可以彌補一些，加上預期今年工紙均價有機會比去年微幅增長一些，榮成今年全年營收還是有機會力拚比去年成長。

觀察疫情影響，鄒永芳表示農曆年後，因為大陸防疫管制廢紙回收困難，確實推升工紙價格上漲一波，加上補庫存的需求，3月中上旬需求確實是滿好的。但因為大陸復工沒有預期順，加上現在疫情已經蔓延到歐美，終端需求難免受到影響，3月中下旬工紙價格再度回落，不利榮成表現。

榮成 疫情 工紙

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