三立影城進駐林口 將打造超級攝影棚SET Studio Park

新北市政府正式宣布「林口國際媒體園區」C、D兩基地招商案，由「三立影城」得標。三立表示，三立影城將在4.3公頃(13,248坪)土地，投資新台幣120億元(含軟硬體設備)，打造一座超級攝影棚- SET Studio Park，讓影視觀光版圖再向前邁進一步。

三立影城董事長張榮華表示，大陸現今有近兩百座影城，台灣連一座專業影城都沒有，因此，三立影城以「整個園區就是一座超級攝影棚」為規劃理念，結合影視製作、影視體驗、影視學院及各項娛樂購物等綜合體。

三立影城近年進軍各觀光產業，包括去年1月7日斥資26.6億元，買入土地面積40公頃的埔心牧場。引進更多萌系動物，加強各項軟硬體設備，滿足遊客觀光休閒，積極轉型影城。今年3月2日，三立影城再購入南台灣最大的「頑皮世界」野生動物園。頑皮世界現為東南亞動物協會（SEAZA）在台灣第一家核准通過的私人野生動物園，每年遊客高達20萬人。三立影城入股後將協助讓這家南台灣最大動物園持續升級、進軍全球市場。