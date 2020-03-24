快訊

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

三立影城進駐林口 將打造超級攝影棚SET Studio Park

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

新北市政府正式宣布「林口國際媒體園區」C、D兩基地招商案，由「三立影城」得標。三立表示，三立影城將在4.3公頃(13,248坪)土地，投資新台幣120億元(含軟硬體設備)，打造一座超級攝影棚- SET Studio Park，讓影視觀光版圖再向前邁進一步。

三立影城董事長張榮華表示，大陸現今有近兩百座影城，台灣連一座專業影城都沒有，因此，三立影城以「整個園區就是一座超級攝影棚」為規劃理念，結合影視製作、影視體驗、影視學院及各項娛樂購物等綜合體。

三立影城近年進軍各觀光產業，包括去年1月7日斥資26.6億元，買入土地面積40公頃的埔心牧場。引進更多萌系動物，加強各項軟硬體設備，滿足遊客觀光休閒，積極轉型影城。今年3月2日，三立影城再購入南台灣最大的「頑皮世界」野生動物園。頑皮世界現為東南亞動物協會（SEAZA）在台灣第一家核准通過的私人野生動物園，每年遊客高達20萬人。三立影城入股後將協助讓這家南台灣最大動物園持續升級、進軍全球市場。

觀光 動物園

延伸閱讀

三井、東森、三立投資240億元 打造林口台灣坎城

林口三井OUTLET擴大 林口媒體園區新增90店鋪2024開幕

林口媒體園區全數標出 三立取得打造超級攝影棚

120億取得「林口媒體園區」 三立影城打造首座國際影城

相關新聞

餐飲股搶外賣市場 折扣、直送上車、精緻便當各出奇招

新冠肺炎疫情讓餐飲業者紛紛擴大外賣布局。王品（2727）推出五品牌、全台共37家門店全品項外帶服務，並打出85折優惠與不...

防疫超前部署 調查：約9%企業啟動異地備援

肺炎疫情持續蔓延，不少企業啟動「營運持續計畫」，人力銀行表示，目前近9%企業施行「異地備援」機制，讓員工以分區、分組...

一桿進洞住宿費用全免！晶華攻嬌客 推套房送高球方案

晶華（2707）推一桿進洞，住房免費！晶華酒店瞄準高爾夫球愛好者，今（24）日宣布，只要入住該酒店行政客房，即可享免費揮...

美多州封州停工 大成鋼：產業豁免不受影響

全美新冠肺炎疫情蔓延，加州、俄亥俄州、紐約州等多州先後宣布「封州」，非必要行業停工。美國鋁捲板通路商大成鋼（2027）表示，產業屬於可以豁免「行動管制令」（封州）的基礎工業，營運不受影響。不過，若疫情持續影響經濟，對產業的負面影響將第二季開始浮現。

日亞控告IPF與隆達共同研發侵權 隆達：尚未收到文件

日亞化學工業株式會社（日亞）今（24）日表示，該公司於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（IPF）...

全球傾力抗疫 克蘭詩生產乾洗手、H&M生產個人防護設備

新冠肺炎疫情全球延燒，為了進一步對抗疫情，H&M集團和克蘭詩集團陸續宣布投入防疫物資的生產。

日亞控告IPF 販賣產品含與隆達共同研發之侵權LED

日亞化學工業株式會社（日亞）今（24）日表示，該公司於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（IPF）...

抗新冠！H&M做防護衣、未來醫療人員免費提供

新冠肺炎疫情升溫，H&M集團表示，正快速安排其供應鏈進行個人防護衣的生產，未來計劃免費提供給醫院和醫療工作者。

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

財信傳媒董事長謝金河在臉書以「雄獅，晶華困境求生！台灣慘業努力自救！」為題發文，他表示，這場世紀性的大瘟疫來得又急又猛，...

催生融資公司法 挺小微企業

產官學研與國會立法的交流平台

中鋼印度廠 禁止跨州出差

針對印度防疫祭出封城令，傳產公司包括中鋼、中橡、正新等大廠密切關注當地變化。正新則表示，該地產能占比低，影響相當小。

飯店業首例 晶華董監不領酬勞

飯店業自救總動員，觀光飯店龍頭晶華國際酒店集團昨（23）日召開董事會決議，為齊心抗疫，全體董監事將不領取2019年酬勞，寫下飯店業首例。

熱門新聞

千萬元以下房貸 降息兩碼

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

三立奪林口媒體園區地上權 展現衝刺休閒娛樂決心

獨／郵政業務員侵占保費 員工一起埋單？

傳交通部擬對觀光業「三金」紓困 3個月每人補助近5萬

在飛行與隔離間輪迴 機師：別獵巫我家人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。