助小農挺醫護 東森購物提撥百萬元公益金

東森購物關注疫情發展，為體恤前線辛勞的醫護人員、支持台灣在地的優質農產，東森購物首度於 3月21日在東森購物47頻道推出24小時不斷電的「會員守護日」特別活動，號召全體會員一起集氣做愛心，該頻道當日業績突破千萬大關，東森購物董事長王令麟於今（24）日宣布，提撥100萬元公益金，再次與農委會強強聯手，選購台灣優質農產贈予前線醫護人員，與全體會員一起助小農、挺醫護，用心守護台灣。

在疫情期間民生消費習慣改變，不僅台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，第一線醫護人員更不分日夜，在「高風險」、「高工時」與「高勞力」的三高環境下，仍堅守崗位守護民眾健康，因此更需注重健康與營養均衡問題。

東森購物特別規劃「會員守護日」活動，接連24小時不斷電，不僅動員多位購物專家輪番上陣，更霸氣提撥銷售額10%作為公益金，以實際行動幫助小農、力挺醫護。結算後，東森購物47頻道「會員守護日」當日營業額突破千萬大關，足見東森購物長期投身公益、關心地方小農的斐然成果。

東森購物表示，東森購物長期致力於公益、力挺台灣在地農產，新冠肺炎疫情期間，東森購物2月份率先響應農委會政策開賣農漁產，午仔魚、石斑魚組合達成2,000組完銷的好成績；台東綠寶石「鳳梨釋迦」在開賣當日迅速秒殺3,500組，更帶動台東產地價格上漲；3月東森購物攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，不斷精進服務品質、善盡企業社會責任。

3月20日，東森購物電話行銷團隊更捐贈暢銷保健品與保養品物資市值共1,216萬台幣，向國內醫護警消疫苗研發團隊與其家人致敬。東森購物秉持「最有溫度」的服務精神，持續關心公益，3月27日11時20分將於47頻道將再次攜手屏東善導書院開賣「愛心希望鳳梨」，再次邀集全體會員讓愛心不間斷，共同為台灣盡一份心力，東森購物也持續為所有會員帶來最愉悅舒適的購物體驗。