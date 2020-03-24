三井、東森、三立投資240億元 打造林口台灣坎城

三立投資95億元取得4.4公頃的「林口媒體園區招商案」C、D基地50年地上權。新北市政府推動面積11.66公頃的林口媒體園區招商案全數脫標，分別由三井、東森及三立得標，合計投資240億元，創1.5萬個就業機會。

新北市林口媒體園區招商案於18日確定全數脫標，繼三井不動產集團、東森國際之後，由三立影城拼起林口媒體園區的完整拼圖。

AI、IOT是發展影視及娛樂產業的關鍵技術，而新北市擁有全台最高端的影視後製與ICT技術，為建構影視產業生態圈，三家廠商將與市府攜手促進影視音、娛樂休閒產業紮根新北，實踐林口成為新北市AI影視娛樂園區場域，預估總投資金額超過240億元。

新北市政府經濟發展局表示，「林口媒體園區招商案」C、D基地由三立影城得標取得50年的地上權，預計投資超過95億元、創造3,700個就業機會，帶動影視音產業多元型態的發展與林口地區的停留經濟。

新北經發局說明，為招攬國內外影視產業進駐、建構影視產業聚落，市府持續推動「新北影視城」計畫，第一期影視旗艦區於2017年由民視進駐設置數位媒體總部落成啟用，另TVBS亦積極規劃數位體驗相關設施，目前正積極規劃，市府也持續協助媒合相關業者。

第二期媒體園區共有A、B、C、D四塊基地，A基地由三井不動產集團加碼投資取得，以娛樂休閒、美食餐飲、生活服務等滿足未來媒體園區辦公、觀光旅次及林口居住人口需求之機能，搭配「Linkou Innovation Portal 林口新門戶、創意新入口」理念，擴大Outlet服務場域及功能，建置複合型商業設施，促成產業與商業的合作交流。

B基地由東森國際取得，以新媒體、新科技、新生活為概念，規劃設置產業辦公室、攝影棚、研發中心、共享辦公室等綜合性影視商業複合式空間，並作為集團國際企業總部，打造成為重要國際媒體產業跨界交流平台及行銷櫥窗。

C、D基地確定由三立影城得標，未來在媒體群聚效應下，將使林口成為新型影視媒體聚落，未來民眾不用遠赴法國參加坎城影展，在林口即能感受到影視娛樂帶來的震撼、感動與溫暖。

另外，第三期影視支援服務區，林口工一工業區市地重劃工程預計111年完工，目前已啟動招商前置作業，將以環境永續、生態友善的理念，提供高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業進駐，未來將搭配林口新市鎮租稅優惠，協助數位經濟、影視文創及文化內容產業進駐，成為影視產業重要的人才培育基地。