敏盛醫院發放百萬防疫特別獎金 盛弘加碼700萬元

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，醫護人員堅守崗位抗疫也疲於奔命，非常勞累。盛弘醫藥（8403）集團關係企業-桃竹苗地區最大區域教學醫院敏盛綜合醫院，日前決策會議決議，為鼓勵近三個月來犧牲小我和假期，勇於承擔防疫工作的醫護同仁，將為防疫前線的人員發放特別獎金每月近百萬元，除慰勞工作人員的辛勞外，也展現集團對抗疫情的堅定決心。

敏盛集團創辦人暨總裁楊敏盛指出，對抗疫情是醫療體系責無旁貸的責任和使命，但如果沒有醫護人員的全心投入、燃燒自己的精神，也無法為同胞提供安全健康的照護。敏盛作為桃園最具完整醫療規模的區域醫院，前線防疫同仁不眠不休為地方防疫提供最安全的守護，敏盛同仁的優異表現，值得全國同胞兩次愛的鼓勵。

值得一提的是，這次的特別獎金，是集團旗下盛弘醫藥為體恤臨床第一線醫療人員的辛勞，再加發新台幣700萬元的獎勵金予執行高危險業務的同仁。

以敏盛綜合醫院為主軸發展的醫療集團，已完整發展出全人照護（Holistic Health Care）」的醫療生態系，包括：經國總院、龍潭分院、大園分院、竹科員工診所、哈佛健診、躍獅藥局、盛雲電商、敏成公司等。集團同仁大家齊力同心，希望為第一線防疫人員加油、打氣。因此，透過策略會議提議捐助方案，讓醫院為每一位醫護人員發放特別獎金。

敏盛醫療體系楊弘仁執行長表示，為體恤醫院前線同仁的防疫辛勞給予實質的獎勵，不但能夠大為提振全體同仁抗疫士氣，更能推動臺灣社會對醫護同仁的重視與支持。