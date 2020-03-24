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六福推long stay專案 每晚最低1,200元起

經濟日報 / 記者黃文奇／即時報導

六福旅遊集團宣布旗下台北六福萬怡酒店、六福客棧、六福居同步推出「long stay專案」，分為連住7晚、長住14晚住房專案，以每家飯店具有不同特色，全面滿足各種消費者需求。

台北六福萬怡酒店兼具都市及山林特點，除具四鐵共構優勢，從南港車站出發，可透過多種大眾交通方式抵達目的地，周遭還有小南港山登山健行步道、桂花步道、百年更寮古道等山色，可享受親山的快意或是體驗人文風情洗禮，即日起至5月底止，推出「住南港 Fun長假住房專案」，雙人入住卓越客房，連住7晚只要21,000元，長住14晚則為28,000元，若是3~4人入住，可選擇升等至豪華客房，每房每晚加價578元，每人每晚則需再加價693元。

六福居為公寓式酒店，鄰近中山捷運站，擁有大坪數景觀套房，每間房間都備有完善廚房設備、洗脫烘衣機，兼具「家」的溫馨氛圍及「酒店」的頂級享受，也可安排一趟文青之旅-漫遊中山市場、文創基地赤峰街、台北光點；即日起至5月底止，六福居推出「Fun長假專案」，雙人入住都會景觀套房，連住7晚14,000元，長住14晚則為21,000元，為長期居住客群的最佳選擇。六福客棧也推出「Fun長假專案」，雙人入住標準雙床房，連住7晚共9,800元，長住14晚則為16,800元，每天加贈2客福園自助早餐，最低每晚1,200元起，位於四平街商圈、松江南京捷運站旁，讓住客一次享有便利的生活機能與交通。

捷運 漫遊

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