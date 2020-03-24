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鼓舞前線士氣 敏盛發百萬防疫獎金、盛弘再加碼

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

盛弘醫藥（8403）集團關係企業、桃竹苗地區最大區域教學醫院敏盛綜合醫院，日前決策會議決議，為鼓勵近3個月來犧牲小我和假期，勇於承擔防疫工作的醫護同仁，將為防疫前線的人員發放特別獎金每月近百萬元，除慰勞工作人員的辛勞外，也展現集團對抗疫情的堅定決心；盛弘醫藥則宣布再加碼700萬元，予執行高危險業務的同仁。

敏盛集團創辦人暨總裁楊敏盛指出，對抗疫情是醫療體系責無旁貸的責任和使命，但如果沒有醫護人員的全心投入，也無法為同胞提供安全健康的照護。敏盛作為桃園最具完整醫療規模的區域醫院，前線防疫同仁不眠不休為地方防疫提供最安全的守護，值得鼓勵。

以敏盛綜合醫院為主軸發展的醫療集團，包括經國總院、龍潭分院、大園分院、竹科員工診所、哈佛健診、躍獅藥局、盛雲電商、敏成公司等。此次透過策略會議提議捐助方案，讓醫院為每一位醫護人員發放特別獎金。

敏盛醫療體系執行長楊弘仁表示，為體恤醫院前線同仁的防疫辛勞給予實質的獎勵，不但能夠大為提振全體同仁抗疫士氣，更能推動臺灣社會對醫護同仁的重視與支持。

醫護人員 疫情

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