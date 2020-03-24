快訊

與新冠肺炎確診者接觸！清大26學生須隔離 20門課改線上教學

曾獲諾貝爾和平獎！芬蘭前總統阿赫蒂薩里確診新冠肺炎

封城停產後 會計師：台商避免一切不必要現金支出

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

中國大陸基於新冠肺炎疫情管控，進行封城等措施，部分行業經營停擺，在疫情期間難以獲得現金流，會計師建議台商擅用財務管理，積極調整策略，此時需加強現金流量預測，避免不必要現金支出，以確保疫情結束有足夠資金恢復經營。

安永聯合會計師事務所審計服務部主任會計師許新民指出，台商可透過七點因應策略，利用財務管理降低資金壓力，積極調整採購及市場策略，應對未來的可能發展。

加強現金流量預測，若疫情影響造成企業生產經營面臨停工，面對租金、員工薪資等必要支出，企業將承受較大的現金流壓力，在無法透過商品銷售獲得新的現金流入情況下，建議企業應及時盤點可支配的現金儲備以及未來支出，儘量避免一切不必要的現金支出，以確保企業在疫情結束後，有足夠資金恢復經營。

財務管理分析，建議根據企業面對的外部環境及風險，建立危機環境下的財務預測模型，確立適合自身企業的資產負債水準，預測未來可能出現的資金缺口，提早控制風險。

增加融資管道，可考慮積極透過資本市場或者引入新投資者進行融資，改善企業資本結構，減少財務負擔。企業應積極轉變購銷方式，通過商品賒銷、預收帳款、商業票據、短期性借貸融資形式解決資金匱乏問題。

建立及強化企業策略聯盟，透過與業務所在地的經銷商、代理商等，建立起新型的策略聯盟，相互支持對方在本地的業務，維繫對方的客戶，降低疫情帶來的風險。

客戶保障政策，充分盤點現有合約和訂單，對履約情況進行總體評估，並與客戶積極溝通以降低損失。也可推出疫情期間應急的保障政策，如對因疫情導致的訂單取消減免相關賠償費用，延長協調期限等，保障用戶權益。

制定備用物流計畫，避免因某種特定方式的不順，導致大批原材料或商品延誤，保障在特定區域發生突發事件時，不會直接切斷物流路線。

保持安全庫存，可考慮與上下游廠商和其他生產企業共同建立安全庫存，分攤成本以降低企業自身費用。

疫情 財務管理

延伸閱讀

武漢解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

#東京封鎖：小池的鐵壁防疫？日本首都圈封城疑慮

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

歐洲終於認真封城 義大利疫情連日趨緩

相關新聞

餐飲股搶外賣市場 折扣、直送上車、精緻便當各出奇招

新冠肺炎疫情讓餐飲業者紛紛擴大外賣布局。王品（2727）推出五品牌、全台共37家門店全品項外帶服務，並打出85折優惠與不...

防疫超前部署 調查：約9%企業啟動異地備援

肺炎疫情持續蔓延，不少企業啟動「營運持續計畫」，人力銀行表示，目前近9%企業施行「異地備援」機制，讓員工以分區、分組...

一桿進洞住宿費用全免！晶華攻嬌客 推套房送高球方案

晶華（2707）推一桿進洞，住房免費！晶華酒店瞄準高爾夫球愛好者，今（24）日宣布，只要入住該酒店行政客房，即可享免費揮...

美多州封州停工 大成鋼：產業豁免不受影響

全美新冠肺炎疫情蔓延，加州、俄亥俄州、紐約州等多州先後宣布「封州」，非必要行業停工。美國鋁捲板通路商大成鋼（2027）表示，產業屬於可以豁免「行動管制令」（封州）的基礎工業，營運不受影響。不過，若疫情持續影響經濟，對產業的負面影響將第二季開始浮現。

日亞控告IPF與隆達共同研發侵權 隆達：尚未收到文件

日亞化學工業株式會社（日亞）今（24）日表示，該公司於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（IPF）...

全球傾力抗疫 克蘭詩生產乾洗手、H&M生產個人防護設備

新冠肺炎疫情全球延燒，為了進一步對抗疫情，H&M集團和克蘭詩集團陸續宣布投入防疫物資的生產。

日亞控告IPF 販賣產品含與隆達共同研發之侵權LED

日亞化學工業株式會社（日亞）今（24）日表示，該公司於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（IPF）...

抗新冠！H&M做防護衣、未來醫療人員免費提供

新冠肺炎疫情升溫，H&M集團表示，正快速安排其供應鏈進行個人防護衣的生產，未來計劃免費提供給醫院和醫療工作者。

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

財信傳媒董事長謝金河在臉書以「雄獅，晶華困境求生！台灣慘業努力自救！」為題發文，他表示，這場世紀性的大瘟疫來得又急又猛，...

催生融資公司法 挺小微企業

產官學研與國會立法的交流平台

中鋼印度廠 禁止跨州出差

針對印度防疫祭出封城令，傳產公司包括中鋼、中橡、正新等大廠密切關注當地變化。正新則表示，該地產能占比低，影響相當小。

飯店業首例 晶華董監不領酬勞

飯店業自救總動員，觀光飯店龍頭晶華國際酒店集團昨（23）日召開董事會決議，為齊心抗疫，全體董監事將不領取2019年酬勞，寫下飯店業首例。

熱門新聞

千萬元以下房貸 降息兩碼

台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

小北百貨為何可存活還擴大規模？ 專業網分析：毛利超高

三立奪林口媒體園區地上權 展現衝刺休閒娛樂決心

獨／郵政業務員侵占保費 員工一起埋單？

傳交通部擬對觀光業「三金」紓困 3個月每人補助近5萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。