封城停產後 會計師：台商避免一切不必要現金支出

中國大陸基於新冠肺炎疫情管控，進行封城等措施，部分行業經營停擺，在疫情期間難以獲得現金流，會計師建議台商擅用財務管理，積極調整策略，此時需加強現金流量預測，避免不必要現金支出，以確保疫情結束有足夠資金恢復經營。

安永聯合會計師事務所審計服務部主任會計師許新民指出，台商可透過七點因應策略，利用財務管理降低資金壓力，積極調整採購及市場策略，應對未來的可能發展。

加強現金流量預測，若疫情影響造成企業生產經營面臨停工，面對租金、員工薪資等必要支出，企業將承受較大的現金流壓力，在無法透過商品銷售獲得新的現金流入情況下，建議企業應及時盤點可支配的現金儲備以及未來支出，儘量避免一切不必要的現金支出，以確保企業在疫情結束後，有足夠資金恢復經營。

財務管理分析，建議根據企業面對的外部環境及風險，建立危機環境下的財務預測模型，確立適合自身企業的資產負債水準，預測未來可能出現的資金缺口，提早控制風險。

增加融資管道，可考慮積極透過資本市場或者引入新投資者進行融資，改善企業資本結構，減少財務負擔。企業應積極轉變購銷方式，通過商品賒銷、預收帳款、商業票據、短期性借貸融資形式解決資金匱乏問題。

建立及強化企業策略聯盟，透過與業務所在地的經銷商、代理商等，建立起新型的策略聯盟，相互支持對方在本地的業務，維繫對方的客戶，降低疫情帶來的風險。

客戶保障政策，充分盤點現有合約和訂單，對履約情況進行總體評估，並與客戶積極溝通以降低損失。也可推出疫情期間應急的保障政策，如對因疫情導致的訂單取消減免相關賠償費用，延長協調期限等，保障用戶權益。

制定備用物流計畫，避免因某種特定方式的不順，導致大批原材料或商品延誤，保障在特定區域發生突發事件時，不會直接切斷物流路線。

保持安全庫存，可考慮與上下游廠商和其他生產企業共同建立安全庫存，分攤成本以降低企業自身費用。