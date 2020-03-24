雲朗搶「疫」外之財 攻企業「異地辦公」租賃方案

新冠肺炎疫情蔓延 「異地辦公」將成趨勢，雲朗觀光集團包括旗下各大酒店，如君品酒店、翰品酒店、兆品酒店、品文旅，推出日租辦公方案，讓客房變成辦公室，大搶「疫外之財」。

新冠肺炎疫情持續擴大，居家檢疫人數暴增，在防疫考量下，落實分流辦公，讓防疫再升級已成趨勢。為降低不幸一人感染，整個團隊必須隔離的風險，目前已有台灣近百家大型企業落實居家辦公與異地辦公，以確保在任何情況下都能夠繼續保持運作。

為因應市場需求，雲朗觀光集團推出「客房辦公室」，提供企業可租用飯店客房讓員工分組異地辦公、分散風險，達到全面的防護與人力備援，更解決了員工居家辦公環境可能存在對工作的干擾。抗疫期間，需要結合各方力量和資源，創意運用、降低風險、度過挑戰。

雲朗觀光集團針對企業公司行號，君品酒店台北、翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(嘉義、台中、礁溪)與品文旅礁溪推出以客房作為「獨立辦公室」的短租方案，公司可以每日為單位租用飯店房間作為員工異地辦公的場所，每日可使用10小時，每房自二人起，至多五人共用，君品酒店每房2,100元起，翰品酒店、兆品酒店、品文旅每房收費自1,200元起，可租用1日、5日、10日或22日不等，提供水、咖啡包、茶包與WIFI無線網路、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機、交誼廳設施外，還可以使用飯店健身房與自助洗衣等設施，更為企業行號提供一個人員異地防護、分散風險的備援方案。

雲朗觀光集團「異地辦公」日租辦公室方案內容如下：

一、專案期間：即日起~2020/5/31

二、辦公開放時間：上午8點至下午6點

三、專案價格（每房/元/天）：

君品酒店台北，租用1日2,400、5日2,300、10日2,200、22日2,100。

翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(嘉義、台中、礁溪)、品文旅(礁溪)，租用1日1,500、5日1,400、10日1,300、22日1,200。若有更大空間、其他升級需求，或租賃細節可洽詢各飯店。

四、專案內容：1. 每房最多可容納5人，房間內可依需求擺放辦公桌椅。2. 提供水、咖啡包、茶包。3. 可免費使用WIFI、有線網路、商務中心電腦及黑白印表機(每間每天免費提供20張A4額度)、交誼廳設施。4. 租用一週以上，每週提供乙次 (3小時) 多功能會議空間供使用，備有投影機及投影布幕 (需自備筆電)。請事先預約，將依實際會議室狀況提供服務。5. 可免費使用洗衣房 (早上8點至下午6點)、健身房 (早上8點前、下午6點後)。6. 辦公環境每日清潔、殺菌消毒乙次。

五、注意事項：1. 以上價格已含稅與服務費。2. 此專案不含餐，如欲加購請洽各館櫃台。3. 不提供入住過夜，亦不提供毛巾、沐浴用品等房間備品。4. 租用期間每日進出須先至櫃台換證，取得房卡後方可上樓，當日辦公完畢後亦需至櫃台歸還房卡。5. 本專案不得與其他優惠專案合併使用。6. 專案租用期間，停車費依各館停車場收費標準。7. 毎日限量供應。