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武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

防疫補償金申請開跑 指揮中心籲可上網申請

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

針對新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今（24）日指出，若因疫情受隔離檢疫者，每日發給1,000元防疫補償金，已於3月23日起受理申請，照顧者防疫補償則31日起受理申請，鑒於全球疫情嚴峻，如非必要應避免出入人多擁擠公共場所，民眾可多利用網路進行線上申辦。

指揮中心指出，防疫補償金可於受隔離或檢疫結束日之次日起兩年內申請，民眾無須急於近期申辦，防疫補償對象分為居家隔離者、居家檢疫者、集中隔離者、集中檢疫者，以及為照顧生活不能自理的受隔離或檢疫者而請假或無法從事工作的家屬。

指揮中心指出，若該期間支領薪資或依其他法令規定性質相同之補助者，不得重複申請，且若未遵守防疫相關規定，就不能申請防疫補償。

指揮中心補充，有關照顧生活不能自理者是指：照顧失能等級第2級至第8級者的失能者、持有診斷證明書之失智者、國小學童或未滿12歲的兒童、就讀五專前3年級的身心障礙者、所聘外籍看護工經醫師確診罹患嚴重特殊傳染性肺炎或其他因素不能提供服務等五種情形。

指揮中心建議，民眾民眾可採線上申辦以節省排隊等候時間，或可用郵寄或臨櫃方式，向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請。如有防疫補償相關疑問，可於每日上午8時至22時撥打免付費的1957福利諮詢專線洽詢。

疫情 肺炎

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