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武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

兒童連假讓幼兒玩免費 鈴鹿賽道樂園推買大送小

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
迷你鈴鹿賽道即日起至4月30日推天天星光價550元。 圖／大魯閣賽道樂園提供
迷你鈴鹿賽道即日起至4月30日推天天星光價550元。 圖／大魯閣賽道樂園提供

迎接即將到來的兒童連假，鈴鹿賽道樂園推出「童遊鈴鹿春」邀請大家來樂園童遊一下。從3月26日至4月22日每天中午12時前購票，一位16歲以上成人可免費帶一位5歲以下幼兒，優惠不分平假日，一大一小票價650元，兒童連假也能使用喔。

除了樂園暢遊優惠之外，還有深受成年人喜愛的迷你鈴鹿賽道也推出天天星光價550元，想當位賽車手的你趁著連假衝一波；若喜歡射擊遊戲，也別錯過室內雷射槍星際戰場，團體一同討論作戰策略並採用雷射光束射擊，不僅安全又刺激，現在推出3人600元活動。

鈴鹿賽道樂園協理潘敏芬表示，雖然目前正值疫情期間，樂園除了加強員工自身防疫之外園區內設施消毒更是不可少，定時測量體溫以及設施遊具的清潔消毒，各區設施都放置酒精，讓防護作到面面俱到；樂園提供安心遊園環境，讓家長小孩玩得放心，打造安心出遊環境。

連假 疫情

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