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動物實驗即時立體影像助攻 有望提高診療成功率

中央社 / 台北24日電

國研院動物中心與台大新竹分院簽訂合作備忘錄，運用「雙向性血管造影系統」，讓醫師查看即時3D立體影像，精準掌握動物實驗的手術變化，幫助未來診療提高成功機率。

國家實驗研究院國家實驗動物中心（國研院動物中心）與台大醫院新竹分院（台大新竹分院）今天簽訂合作備忘錄，運用最新的「雙向性血管造影系統」，鎖定台灣人最常發生的心血管、腦血管及支氣管疾病等3大領域，例如支氣管導航定位技術、心肌梗塞誘發心律不整的精準療法、出血性腦損傷前驅診斷方法等，為尖端醫材、創新療法的商品化及國際化進程推一把。

國研院動物中心表示，「雙向性血管造影系統」不僅能事先提供動物器官的3D影像，更重要的是，可以在手術過程中，以低劑量X光拍照獲得即時影像，醫師在身著防護衣的情況下，可一邊監看螢幕影像一邊動手術，掌握更精準的細節，以降低手術風險。

這項系統也能動態優化動物實驗與人體臨床治療的過程。台大醫院新竹分院院長洪冠予表示，醫療人員可以在動物身上模擬血管栓塞情境，如果發現控制好血糖與膽固醇因子，就能避免血管狹窄機會增加，未來就能進一步用到病人治療，達到預防效果。

台大醫院新竹分院心血管中心主任吳志成提到，藉由這套系統，可以即時在活體動物身上就發現問題，大幅縮短療法驗證時間。

國家實驗研究院院長王永和則說，國研院把研發平台建構好，再加入醫療的專業知識，相信不僅能「1加1大於2」，未來盼創造「1加1大於10」的效益。

台大醫院 手術

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