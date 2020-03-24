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日亞化發動LED專利戰 隆達：採取必要措施

中央社 / 台北24日電

日亞化學工業株式會社對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社提起專利侵權訴訟，請求禁制令及損害賠償，聲稱IPF販賣產品含有與隆達共同研發的侵權LED；隆達今天表示，將採取必要措施並協助客戶。

隆達回應，隆達向來尊重智慧財產權，關於本件於日本東京地方法院的LED頭燈燈泡爭訟案件，目前未收到本件訴訟文件，相關細節無法評論，隆達將持續密切注意本件訴訟發展，採取必要的措施並協助客戶為必要的因應。

日本LED大廠日亞化今天稍早發布新聞稿指出，3月17日於日本東京地方法院向IPF提起訴訟，主張的侵權物為LED頭燈燈泡（產品型號：301HLB2），裝載IPF與台灣LED製造商隆達電子共同開發的LED產品。

日亞化主張，這項LED產品侵害日亞化在日本取得的LED封裝結構專利JP5526782，所涉技術為使用在高功率LED領域的重要科技；日亞化於台灣、美國、中國、南韓、德國、英國、法國、荷蘭、義大利、俄羅斯與印度均擁有相關專利。

日亞化強調，將致力於保護擁有的專利及其他智慧財產權，將在適當且必要時，於任何國家對侵權人採取措施。

LED 隆達 日亞化

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