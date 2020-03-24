一桿進洞住宿費用全免！晶華攻嬌客 推套房送高球方案

晶華（2707）推一桿進洞，住房免費！晶華酒店瞄準高爾夫球愛好者，今（24）日宣布，只要入住該酒店行政客房，即可享免費揮桿18洞再贈球場、車站至酒店的免費接送服務。

國際觀光飯店紛紛轉型專攻國旅，積極地針對消費者不同形態的旅遊模式與目的，量身打造出專屬的住房專案。即日起至5月30日、晶華酒店就鎖定高爾夫球愛好者，推出「高球假期」優惠住房專案，精心規劃的內容包括入住大班行政樓層客房、台北車站至酒店的專車接送、享受大班樓層專屬禮遇和自助早餐或精美早餐餐盒一份，下榻期間則安排有專車接送前往位於淡水的台灣高爾夫球俱樂部享受18洞揮桿之樂，最令人高爾夫球迷興奮的是—如果當天球賽一桿進洞，住宿費用全免，專案價格9,999元。

晶華指出，面對疫情，擁抱藍天綠地的戶外運動成為消費者主要的休閒活動，台灣愛好高爾夫球的運動人口達到200萬人以上，喜歡出國打球、征戰不同球場的球友們，在暫時無法出國的狀況之下，於國內各大球場南征北討也是很好的選擇，晶華酒店的「高球假期」提供尊榮貼心的一站式服務，除了可於12點提早Check in、隔日15時延遲Check out外，房客在抵達台北車站後即會有專車接至酒店辦理住房，在約定的開球時間前，也會有專車接送至球場，酒店更加碼助興，如果房客幸運一桿進洞，此次住宿費用全免，打完球之後更可以到酒店的大班廊享受Happy Hour，延續球敘的歡樂氣氛。

位於淡水的台灣高爾夫球俱樂部是台灣第一座高爾夫球場，自1919年成立至今已有百年歷史，球場不但景色雅緻，而且設施完善，是台灣具有世界一流水準的少數高爾夫球場之一，專案的房價已包含果嶺費、桿弟費、衣櫃費等相關費用，房客僅需專心享受揮桿之樂。