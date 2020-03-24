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日亞控告IPF與隆達共同研發侵權 隆達：尚未收到文件
日亞化學工業株式會社（日亞）今（24）日表示，該公司於日本東京地方法院對汽車售後市場的零件經銷商IPF株式會社（IPF）提起專利侵權訴訟，請求禁制令及損害賠償。對此，台灣LED廠隆達（3698）則是回應，公司尚未收到相關文件，未來也將採取必要措施做為因應。
日亞於上述的訴訟中主張的侵權物為LED頭燈燈泡（產品型號：301HLB2），其裝載IPF與台灣LED製造商隆達電子共同開發的LED產品。日亞主張該LED產品侵害其在日本所取得的LED封裝結構專利。
對此，台灣LED廠隆達電子也隨即指出，到目前為止，公司尚未收到本件訴訟文件，因此，目前對相關細節無法評論。不過，該公司也表示，後續將持續密切注意本件訴訟發展,採取必要的措施並協助客戶為必要的因應。
日亞並表示，上述的相關專利權，所涉技術是使用在高功率LED領域的重要科技；日亞在台灣、美國、中國、南韓、德國、英國、法國、荷蘭、義大利、俄羅斯與印度均擁有相關專利。
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