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全球傾力抗疫 克蘭詩生產乾洗手、H&M生產個人防護設備
新冠肺炎疫情全球延燒，為了進一步對抗疫情，H&M集團和克蘭詩集團陸續宣布投入防疫物資的生產。
法國克蘭詩集團宣布規模性投入乾洗手生產，並持續捐贈給醫療單位協助抗疫。克蘭詩集團位於法國蓬圖瓦茲（Pontoise）、斯特拉斯堡（Strasbourg）、亞眠（Amiens）的三家工廠，已將首批生產的14,500瓶（每瓶400毫升）乾洗手捐贈至醫院。
法國克蘭詩表示，這只是集團首波行動，品牌的目標是因應疫情所需，以工廠所能負荷的最大產能，持續且長期地投入乾洗手生產，傾力支援抗疫。
H&M集團則已快速安排其供應鏈進行個人防護設備的生產，以免費提供給醫院和醫療工作者。同時H&M 集團也表示，將運用其供應鏈方面的資源，包括廣大的採購業務和物流能力，以加快個人防護設備的交付。
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