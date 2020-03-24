抗新冠！H&M做防護衣、未來醫療人員免費提供

新冠肺炎疫情升溫，H&M集團表示，正快速安排其供應鏈進行個人防護衣的生產，未來計劃免費提供給醫院和醫療工作者。

H&M集團同時指出， 將運用集團供應鏈方面的資源，包括廣大的採購業務和物流能力，以加快個人防護衣的交付。H&M集團在全球的各個供應鏈團隊，正在努力開展工作，來幫助世界各地的國家和群體一起對抗疫情。

H&M集團首席執行長Helena Helmersson與歐盟進行了聯繫，了解需求後，並提出了協助建議。之後H&M集團便立即開始準備，生產醫療服務工作者所需的個人防護設備。

H&M集團永續發展負責人Anna Gedda表示，新冠肺炎對每個人都造成了巨大的影響，與許多其它機構一樣，H&M集團也正在竭盡所能地應對此特殊情況，這是集團能幫助大家共同應對疫情的第一步。「我們都在同一個大環境下，必須團結在一起共抗疫情。」