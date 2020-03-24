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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

餐飲股搶外賣市場 折扣、直送上車、精緻便當各出奇招

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
瓦城LINE官方帳號中預約點餐、付費，餐點直接送上車，全新的一站式外帶服務。圖／瓦城泰統集團提供
瓦城LINE官方帳號中預約點餐、付費，餐點直接送上車，全新的一站式外帶服務。圖／瓦城泰統集團提供

新冠肺炎疫情讓餐飲業者紛紛擴大外賣布局。王品（2727）推出五品牌、全台共37家門店全品項外帶服務，並打出85折優惠與不另收服務費；瓦城則推出「點來速」服務，顧客直接透過官方帳號享受預約外帶、付款，甚至提供直送上車服務。

漢來美食則搶攻便當市場，因應疫情除了樽節開支，也積極的設法開源。

王品集團表示，繼啟動「安心專案」，祭出高規格「店內」防疫措施後，即日起「聚 北海道昆布鍋」、「青花驕」、「PUTIEN莆田」、「沐越」、「丰禾日麗」等5品牌同步推行全品項外帶服務，將開放讓消費者現場點餐外帶不內用，或可撥打門店電話先點餐後，再到店取餐，積極搶攻外賣市場。

漢來美食表示，從2月上旬即展開外賣餐食的研發，因旗下餐飲品牌多且內容多樣化，因此針對不同客層規畫出不同價格的外賣商品，包括台菜、粵菜、西式、日式、蔬食、個人小火鍋，甚至高檔粵菜品牌名人坊及海港自助餐，都陸續推出個人、兩人到10人不等的便當、湯品與高CP值合菜。

除了在全台餐廳提供外賣，高雄地區更在漢神百貨臨街的專櫃設置取貨專區，方便顧客不用泊車就可取貨。雖然外賣營收不能與正常營收相比，但每個餐期至少能讓餐廳能有一定銷量的便當外賣，對餐廳營收也有相當貢獻。

瓦城表示，因應顧客消費、飲食的型態改變，外送、外帶服務需求興起，推出「點來速」 服務，3月假日單日超過300組以上訂單，主要以2~3人來客型態為主，每單價位約落在1,000~1,600元之間，尤其深獲家庭客的喜愛，目前亦研擬預計加入更多品牌，提供多元選擇以滿足不同客群。

漢來美食 營收 便當

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