小七母親節預購業績成長三成 全家增逾五成

全民防疫讓宅商機大爆發，超商母親節預購最有感。統一超（2912）表示，民眾近期減少外出，在家享用美食更勝以往，旗下7-ELEVEN今年母親節預購2月底起跑至今，業績較去年同期成長三成。

全家也表示，預購開跑不到一個月，已帶動母親節檔期業績較前一年成長超過五成。

全家表示，瞄準消費者居家煮食需求，母親節首波預購主打懶人餐桌，推出一系列美食及便利無火料理，預購開跑不到一個月，已帶動母親節檔期業績較年增超過五成。

今日起啟動第二波母親節預購，推超過200項商品供民眾選購，並與「照料理」合作，首推健康送餐服務，訂購後即可連續5日、10日熱送宅配到府，主要服務範圍為雙北市、基隆市，不論想輕鬆下廚或不想開火皆可滿足。

全家會員暨電商推進部部長黃士杰表示，民眾防疫意識高，近期減少出門外食、出遊頻率，今年母親節預購導入多項美食，並搭配過往月銷破萬組的氣炸鍋推出各式居家無火料理。為延續開檔買氣，母親節預購第二波除了持續主打美食料理，更首次與照料理合作推出健康送餐服務，提供健康、咀嚼兩款機能性餐盒，每日菜色不同，是居家防疫的新選擇。

7-ELEVEN表示，民眾近期減少外出，在家享用美食更勝以往，帶動母親節預購業績大幅攀升，其中部分獨家商品更在第一周出現秒殺，平時性甜點及人氣的團購美食業績銷售大幅成長，如亞尼克生乳捲、Poppies迷你泡芙、小紫UV除螨吸塵器以及垣の球型鍋皆擠進銷售前十名。

7-ELEVEN表示，目前已展開第二波預購，加碼推出17款新品，以話題蛋糕打頭陣，配合人氣午茶甜點、超夯團購，並推出鮮花、禮品及時尚家電，透過預購可一次備齊所有自用及送禮需求。