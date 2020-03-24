台灣慘業自救 謝金河：這次疫情是百年一遇的大肅殺

財信傳媒董事長謝金河在臉書以「雄獅，晶華困境求生！台灣慘業努力自救！」為題發文，他表示，這場世紀性的大瘟疫來得又急又猛，帶來的災情前所未見，雄獅旅遊由董事長王文傑帶頭宣示，2019年董事酬勞不領，副總級以上主管薪水減半，恊理級減薪三成，大家勒緊褲帶準備渡過寒流。接下來是晶華酒店宣布主管減薪三成，董監事酬勞不領，這都是面對疫情擴散下的緊急應變對策，值得大家給他們肯定。

他說，最近遇到很多企業經營者，大家都感嘆自己經營企業一輩子，從未見過如此肅殺的處境，這個世界好像窒息了，而且，不知道會持續多久？如果沒有找到疫苗或解藥，這個疫情變成常態化，恐怕很多企業會不支倒地。這對於負責任的經營者來說，這是內心最大的恐懼。

這次疫情直接撞擊旅遊，餐飲，酒店及娛樂業，衝擊有多大？謝金河說，從股價就可以看出端倪。像深陷壓力的雄獅旅遊，股價曾經到過186.5元，現在最慘剩45.3元股本7億的雄獅旅遊，原本他期待王文傑帶領雄獅旅遊市值可以挑戰百億，如今卻只剩下35億。這些年雄獅努力擴點，並且推出很多旅遊新玩法，像是大力拓展郵輪旅遊，沒想到這回遭到大風浪。在宣布減薪前，雄獅旅遊公布去年淨利2.1956億元，EPS3.14元，每股配2元現金，在困境中，雄獅仍交出不錯的成績。

他說，而晶華酒店一直都市績優公司，去年淨利13.44億元，EPS10.58元，飯店業獲利不易，晶華酒店去年賺足一個股本，去年上半年配6.12元，下半年配3.92元，全年配出10.04元息，這是難得績優公司。董事長潘思亮應變危機速度非常快，這樣的經營者可以得到股東信賴。