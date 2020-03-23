快訊

Fed祭護市措施也沒用！美股早盤又崩 道瓊跌逾500點

N號房主謀竟是資優生！犯後無悔意 韓媒怒公布全名長相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞太區公司債沉重 專家：唯政府能救

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
麥哲倫金融集團的共同創辦人道格拉斯認為，只有政府才能拯救這些快倒閉的企業。(Photo by Wikipedia)
麥哲倫金融集團的共同創辦人道格拉斯認為，只有政府才能拯救這些快倒閉的企業。(Photo by Wikipedia)

疫情不僅造成亞太企業的收入銳減，龐大的公司債更壓得許多企業喘不過氣！據統計，亞太地區的公司債高達32兆美元，首當其衝的是中國的房地產業，而東南亞的銀行業也面臨資金緊縮的危機。對此，麥哲倫金融集團的創辦人道格拉斯認為，只有政府之力才能拯救這些快倒閉的企業。

中國房產巨頭恐倒閉

根據《金融時報》報導，據信評機構穆迪的統計，自從2008年金融海嘯以來，亞太地區的公司債已翻倍至32兆美元，而新冠肺炎疫情造成現金短缺的危機，投資人紛紛擔憂航空業和零售業將出現倒閉潮。FTI諮詢公司的常務董事帕克坦言，近來有很多企業諮詢如何避免倒閉危機。

首當其衝的是中國的房地產業，金融平台Dealogic指出，截至2月底整個產業背負約6,470億美元的債務。其中房地產巨頭中國恒大集團一共發行了1,000億美元的債券，票面利率高達13%，顯示出投資人對其信用有所懷疑，有分析師指出，北京可能不得不紓困這間「大到不能倒」的企業。

東南亞銀行資金少

疫情使得泰國觀光客人數銳減，也造成企業的資金緊縮，信評機構惠譽國際指出，泰國銀行的資產品質和收益恐怕會在今年大幅銳減。至於越南的銀行，惠譽國際也認為，自從2012年房地產市場崩潰之後，銀行業始終沒有足夠的緩衝資本。

在澳洲，許多企業因償債困難而試圖提高股東權益，譬如WebJet和oOh! Media。國際律師事務所貝克麥堅時的律師沃爾特表示，也有不少公司在考慮動用澳洲的《安全港》條款，為董事在破產程序中提供法律保障。

雖然有不少投資銀行看準體質佳的企業，以幫助其度過難關，但澳洲投資巨頭麥哲倫金融集團的共同創辦人道格拉斯認為，「只有政府才能拯救這些企業」，可模仿紐西蘭政府近期對紐西蘭航空5.25億美元的紓困貸款。

【更多精采內容，詳見

房地產 東南亞 疫情

延伸閱讀

澳洲封禁活動場所 總理籲保持距離

求職者大排長龍 澳洲總理憂疫情導致經濟大蕭條

台股多重資產基金 股債平衡布局

澳洲跟進加拿大 要求選手備戰2021東京奧運

相關新聞

亞太區公司債沉重 專家：唯政府能救

疫情不僅造成亞太企業的收入銳減，龐大的公司債更壓得許多企業喘不過氣！據統計，亞太地區的公司債高達32兆美元，首當其衝的是中國的房地產業，而東南亞的銀行業也面臨資金緊縮的危機。對此，麥哲倫金融集團的創辦

小北百貨為何可存活還擴大規模？ 專業網分析：毛利超高

台灣本土知名連鎖批發店家「小北百貨」，店內商品從五金、生活用品到各種食品飲料通通一應俱全，加上物美價廉和24小時全年無休的營業模式，在競爭激烈的賣場市場脫穎而出，從南部的創始店到現在全台分布已高達好幾百家。昨（22）日一名網友就在PTT上PO文提到，自己每次去小北百貨購物時都會發現，每間店的面積都相當大，所以他認為租金想必很貴，再加上商品種類多元，管理起來也很不容易，每間店都需要足夠高的營業額才有辦法生存，於是原PO就好奇詢問廣大網友「小北百貨為何可以存活還擴大規模？」

房價所得比低才敢生子 一張表顯示新竹縣市最敢生

近年少子化現象日趨嚴峻，根據內政部今年2月份最新的統計數據顯示，全台各縣市六歲以下幼兒占比，名列前茅的兩個縣市都非資源豐...

遠百加碼投資 竹北新世紀購物中心上樑

遠百（2903）旗下遠東竹北新世紀購物中心新建工程今（23）日舉行上樑儀式，遠百表示，遠東竹北新世紀購物中心基地面積約6...

中鋼提前投資環保更新工程94億餘元 活絡相關產業

中鋼董事會通過投資94.287億元，進行「煉焦爐及CDQ(乾式淬火)建造第一期工程」，主要目的是設備更新、改善環保，以加...

中鋼：新任生產副總由中碳董事長羅文驥升任

中鋼董事會通過，生產部門副總經理常致泰將於2020年3月31日屆齡退休，遺缺由前生產部門助理副總經理、現任中碳董事長羅文...

中鋼董事會通過 配發現金股利0.5元

中鋼公司今（23）日第17屆董事會第6次會議，建議2019年度分配特別股股東股息每股現金1.4元；普通股股東紅利每股現金...

新冠疫情燒全球 KPMG：疫情後產業鏈洗牌才剛開始

KPMG今（23）日公布《2020年KPMG全球醫療照護和生技投資前景》調查報告，分析未來變動市場下的機會與挑戰，據調查...

晶華跟進自救！董監事不領去年酬勞、高階主管減薪30%

繼雄獅（2731）上周宣布全體董事不領取2019年酬勞、齊心自救抗疫後，觀光業另一龍頭企業晶華（2707）也在今日召開的...

台北國際智慧機械暨智慧製造展 延到9月展出

受新冠肺炎疫情影響，台北國際智慧機械暨智慧製造展（iMTduo），延期到9月9日至12日展出，預計與其他兩展同期展出，共...

合一生技24日法說會 聚焦新藥進展

中天生技集團旗下合一生技，2月25日公告與國際藥廠簽訂400萬美元議約金，吸引市場目光。合一24日將召開法人說明會，由中...

在地心產業／專注粉末冶金15年 逵展打開國際市場

苗栗縣是國內粉末冶金重鎮，上、中、下游形成產業群聚效應。苗栗縣竹南鎮的逵展企業有限公司董事長洪金輝，他從一開始從事塑膠射...

熱門新聞

殖利率價值浮現 0056規模破500億元

王定宇：3月底大量工廠停工恐有台商回台潮

明起禁止轉機 陸生：價格差很大 航空業：雪上加霜

中鋼抗疫 百億工程將啟動

小北百貨為何可存活還擴大規模？ 專業網分析：毛利超高

宅經濟火熱 平板爆斷貨危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。