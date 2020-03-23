亞太區公司債沉重 專家：唯政府能救

疫情不僅造成亞太企業的收入銳減，龐大的公司債更壓得許多企業喘不過氣！據統計，亞太地區的公司債高達32兆美元，首當其衝的是中國的房地產業，而東南亞的銀行業也面臨資金緊縮的危機。對此，麥哲倫金融集團的創辦人道格拉斯認為，只有政府之力才能拯救這些快倒閉的企業。

中國房產巨頭恐倒閉

根據《金融時報》報導，據信評機構穆迪的統計，自從2008年金融海嘯以來，亞太地區的公司債已翻倍至32兆美元，而新冠肺炎疫情造成現金短缺的危機，投資人紛紛擔憂航空業和零售業將出現倒閉潮。FTI諮詢公司的常務董事帕克坦言，近來有很多企業諮詢如何避免倒閉危機。

首當其衝的是中國的房地產業，金融平台Dealogic指出，截至2月底整個產業背負約6,470億美元的債務。其中房地產巨頭中國恒大集團一共發行了1,000億美元的債券，票面利率高達13%，顯示出投資人對其信用有所懷疑，有分析師指出，北京可能不得不紓困這間「大到不能倒」的企業。

東南亞銀行資金少

疫情使得泰國觀光客人數銳減，也造成企業的資金緊縮，信評機構惠譽國際指出，泰國銀行的資產品質和收益恐怕會在今年大幅銳減。至於越南的銀行，惠譽國際也認為，自從2012年房地產市場崩潰之後，銀行業始終沒有足夠的緩衝資本。

在澳洲，許多企業因償債困難而試圖提高股東權益，譬如WebJet和oOh! Media。國際律師事務所貝克麥堅時的律師沃爾特表示，也有不少公司在考慮動用澳洲的《安全港》條款，為董事在破產程序中提供法律保障。

雖然有不少投資銀行看準體質佳的企業，以幫助其度過難關，但澳洲投資巨頭麥哲倫金融集團的共同創辦人道格拉斯認為，「只有政府才能拯救這些企業」，可模仿紐西蘭政府近期對紐西蘭航空5.25億美元的紓困貸款。

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