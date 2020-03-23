台擁完整供應鏈 可自行製造奎寧及日舒

關於新冠肺炎(COVID-19)治療的相關藥物，有提及「奎寧+日舒」要兩者同步施藥，才可以有效對抗肺炎病毒。我中央流行疫情指揮中心表示，台灣有完整供應鏈可自行製造奎寧，目前會持續觀察，找出真正能夠有效對抗新冠病毒的藥物。

檢視國內生產羥氯奎寧(HCQ)的藥廠商，包括健亞(4130)、強生(4747)、信東、衛達、信隆、元宙、應元，以及原料藥藥廠旭富(4119)，共8家成抗疫尖兵。而生產日舒，國內唯一有口服懸液的學名藥藥證是瑩碩(6677)，該產品有助老年人服用，以及專利廠輝瑞；其他都是錠劑或膠囊，廠商包括永信(3705)、南光(1752)、毅有、中化生(1762)、瑞士、韋淳、諾華。

生技業界表示，其實氯奎寧(CQ)這個成分在2003年SARS爆發時，就發現有療效，現在實驗發現，對冠狀肺炎病毒也有某種程度的效果。

健亞董事長陳正也指出，氯奎寧(CQ)是對抗瘧疾藥物，具備廣譜的抗病毒和免疫調節作用，在類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等自身免疫性疾病的治療中也有使用。而羥氯奎寧(HCQ)是二代半抗瘧疾藥物，羥氯喹是氯奎寧(CQ)的一種衍生物，治療作用與氯奎寧相近，但毒副作用顯著減少。

根據法國近日研究發現，羥氯奎寧(HCQ)加上抗黴漿菌藥物日舒( Azithromycin) 的使用，在第五天達到完全清除病毒。目前台灣生技醫藥廠商中，雖無氯奎寧(CQ)藥證，但目前已有上市與其高度相似的羥氯奎寧(HCQ)的藥。

由於奎寧原廠藥現在缺貨買不到，原廠藥諾華表示，根據實驗研究，若之後發現確實對新冠肺炎病毒有效，諾華也願意捐出最多1.3億顆給全球使用。目前正在臨床試驗中評估羥氯喹(HCQ)和相關藥物氯喹(CQ)來治療新冠肺炎(COVID-19)，諾華正在進行臨床試驗，並將評估其他臨床試驗的需求。