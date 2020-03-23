Aesop全新Rōzu 馥香水 富詩意的花香調圈粉全球文青

1987年成立於澳洲墨爾本的人文保養品牌Aesop至今已經超過30年了，一向低調卻始終人氣高漲，除了保養品外，其香氛產品更圈粉全球無數文青。2020春夏，Aesop推出全新香氛作品「Rōzu 馥香水」，而這也是Aesop的首款花香調香氛，但卻維持品牌一樣的調性，是一款富有詩意與藝術氣息的香氛新作。

「Rōzu 馥香水」是Aesop與調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）共同創造的第四款香氛，而他也是馬拉喀什馥郁香水、熾香水及芳香室內噴霧系列產品背後的藝術家。

「Rōzu 馥香水」的靈感取自法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安（Charlotte Perriand）的生命、作品、熱情以及與產品同名的日本玫瑰。此款香水的氣味強烈而柔和，細微且廣闊，吸引不分性別的香氛愛好者。

「Rōzu 馥香水」的前調展開豐富的玫瑰花香，同時帶出苦橙、佛手柑、紫蘇與粉紅胡椒新鮮的辛香。中調的花香大放異彩，依蘭依蘭交織著乾燥、辛辣的木質香氣，隱約的煙燻調癒創木與茉莉花更襯托出玫瑰的氣味。基底的後調由深刻的檀香、柔軟綠意的岩蘭草、甜美的廣藿香及溫暖琥珀調的沒藥所組成，麝香則精巧地將香水的整體串連起來。

調香師巴納貝．菲永（Barnabé Fillion）形容，「Rōzu 馥香水」獨特地詮釋並呈現玫瑰植物，訴說花朵從溫室土壤、燦爛綻放至花瓣褪色的生命週期。

「Rōzu 馥香水」為50mL琥珀色玻璃瓶包裝，包裝內盒上印有法國傳奇設計師夏洛特．貝里安1933年的攝影作品，4月20日上市。