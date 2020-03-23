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統一超推在地潮食主題活動 拚業績增逾二成

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

統一超（2912）7-ELEVEN去年以台灣小吃主題，神還原獨家零食，大獲好評吸引網友嚐鮮打卡熱潮；今年打造全新企劃，3月25日起首度與迪化街百年糕餅名店李亭香、江記華隆、國民美食鬍鬚張、扶旺號等知名品牌聯名展開「在地潮食」主題專案架活動，主打「迪化街百年名店潮聯名」，預計帶動相關業績成長2成以上。

7-ELEVEN除主打「迪化街百年名店潮聯名」、「最強台灣味小吃」、「最愛懷舊古早味」、「超商翻玩老字號」等4大類型，近20款在地獨家新品搭配指定糖果零食2件8折、3件77折，預計帶動相關業績成長2成以上。

7-ELEVEN去年即看準台灣小吃魅力，將零食結合地方名特產開發出差異化商品，首創台式小吃創意零食只有在7-ELEVEN買的到，當中像是可樂果烤香腸口味，創下一個月熱賣20萬包的佳績，活動帶動類別業績較前年成長3成！今年7-ELEVEN再度與國內大廠攜手開發創新獨家新品，將台灣人從小吃到大最熟悉的國民美食，從名店糕點、魯肉飯、蚵仔煎到香雞排，神還原成各式零食餅乾，更進一步擴大結構將最具台灣味的食材融入各式糖果、飲料、冰品、甜點當中，盼能掌握清明連假宅在家商機，消費者不用出遠門，來趟7-ELEVEN就能吃遍台灣。

7-ELEVEN表示，「在地潮食」主題專案架當中最受注目的屬「迪化街必買伴手禮」莫屬，首次與創立至今已有125年歷史的李亭香餅店合作，將招牌咖哩平西餅變身「可樂果咖哩平西餅口味」，酥脆可樂果與鹹香咖哩融合豆沙餅香，驚艷絕配！另外拜拜不可少的平安龜與年節伴手禮首選的綠豆椪也成為好吃不乾膩的「綠豆椪風味夾心曲奇」、「花生夾心曲奇」；與迪化街排隊伴手禮名店江記華隆合作推出「卡迪那洋芋片黑胡椒肉紙口味」，濃厚香氣讓人一口接一口停不下來！

「最強台灣味小吃」則蒐羅了北中南各地風味小吃，像是與台式早午餐扶旺號合作推出「樂事扶旺號荷包蛋肉土司味洋芋片」、另外2款與國民美食鬍鬚張聯名的魯肉飯、雞肉飯口味洋芋片，鹹中帶甜的滷汁搭配美式鮮切洋芋片，帶來神衝擊的好味！不僅如此，還有南部蝦條、沙茶魷魚羹、台式脆皮烤鴨風味、中部廟口蚵仔煎、夜市香雞排、炭烤胡椒餅等國民小吃通通化身零食，此次還引進大包裝的飛機餅乾、ㄋㄟㄋㄟ補給站與東海牧場聯名「東海牧場鮮奶薄餅」等「最愛懷舊古早味」零食，一日三餐一次滿足！

除多樣化的獨家零食，7-ELEVEN更蒐羅台灣在地經典商品「超商翻玩老字號」，創造全新話題商品，像是許多人從小喝到大熟悉的「愛之味牛奶花生飲」變身「喝的」冷藏飲料，基隆必吃美食之一的「遠東泡泡冰」，將首度將暢銷口味以杯裝形式於超商上架販售，有店內人氣王的台灣花生、最受小朋友歡迎的雞蛋牛奶兩種口味。

值得一提的是，7-ELEVEN繼月初與基隆百年老店連珍合作推出芋頭聯名甜點，成功掀起紫色風潮、帶動甜點業績成長4成以上。即日起再度攜手基隆連珍，獨家推出兩款芋頭甜點新品—「芋泥雙餡菠蘿泡芙」，使用台灣當季檳榔心芋頭，搭配法國進口鮮奶油，口口滿餡；還有「香芋花生大福」，採用台灣在地芋頭搭配香濃花生醬，風味有層次且不甜膩，療「芋」你的心。

零食 小吃 迪化街

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