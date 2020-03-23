大魯閣子公司處分北市柳州街土地 處分利益6,977萬元

台灣本土知名連鎖批發店家「小北百貨」，店內商品從五金、生活用品到各種食品飲料通通一應俱全，加上物美價廉和24小時全年無休的營業模式，在競爭激烈的賣場市場脫穎而出，從南部的創始店到現在全台分布已高達好幾百家。昨（22）日一名網友就在PTT上PO文提到，自己每次去小北百貨購物時都會發現，每間店的面積都相當大，所以他認為租金想必很貴，再加上商品種類多元，管理起來也很不容易，每間店都需要足夠高的營業額才有辦法生存，於是原PO就好奇詢問廣大網友「小北百貨為何可以存活還擴大規模？」

2020-03-23 16:59