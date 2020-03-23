大魯閣子公司處分北市柳州街土地 處分利益6,977萬元
大魯閣實業（1432）今（23）日表示，大魯閣實業持股100％的子公司大魯閣建設，已於2月初處分位於台北市柳州街土地，認列處分利益新台幣6,977萬元，並已於3月20日入帳並完成過戶。
大魯閣表示，該位於台北市柳州街土地係大魯閣建設早期取得，近年來基於資產活化，即規劃出售事宜；後經大魯閣建設董事會決議處分出售柳州街土地，現已於今年（109）2月初處分、並已於3月20日完成過戶並入帳。
大魯閣自2013年以來每年皆為虧損，去年全年營收11.73億元，稅後虧損5.1億元，每股虧損3.04元。日前更為強化財務結構並彌補累積虧損，減資比例約55.3%，減資金額約9.29億元，減資後資本額減為7.5億元，辦理減資彌補虧損後，淨值將回到每股10元以上，有效改善財務結構。
此次再加上土地認列處分利益，此筆交易可認列處分利益新台幣6,977萬元，大魯閣董事會日前通過將減資到7.5億，若以此估算，此次售地獲利將貢獻本年度每股盈餘0.93元。可提升股東權益報酬率及每股獲利能力，同時強化本業競爭力，利於大魯閣持續朝『輕資產重經營』方向調整並聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，健全未來事業發展。
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