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全台累計4.4萬檢疫隔離者 垃圾流向不明恐成防疫漏洞

中職／4月11日開幕戰不再延期 將史上首度閉門打

遠傳挺防疫 提供新北市府friDay影音及音樂序號

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

遠傳(4904)與新北市政府合作，提供旗下friDay影音及friDay音樂各3,500組14天體驗序號給隔離檢疫者，讓隔離期間不能外出從事娛樂活動的民眾，也能安心在家享受影劇及音樂，居家隔離不無聊。

新冠肺炎疫情持續升溫，許多人配合中央防疫政策，因接觸染疫者或從旅遊警示區回國，必須進行居家隔離或檢疫14天不得外出，為讓這些隔離檢疫者在長達兩個星期的時間內仍擁有豐富的生活品質，遠傳響應新北市政府「新北好日子愛心大平台－防疫工作專案基金」，期望讓居家隔離檢疫者能同時感受到來自政府與企業的溫暖。

遠傳個人用戶事業群數位服務事業處副總經理陳萍坽表示，除響應新北市的防疫計畫外，日前也已配合高雄市政府及新竹市政府的防疫宣導，提供遠傳friDay影音與friDay音樂序號共計45,000組，讓一般民眾在疫情升溫期間減少出門看電影、聽演唱會的同時，也能在家上網追最夯日韓劇、看好萊塢熱門強片、聽不同類型的音樂。

遠傳

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