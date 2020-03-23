好暖心！嘉威會計師事務所全額補助員工出國退費損失

新冠肺炎疫情持續擴大，各大企業紛紛祭出不同的因應措施，被譽為「幸福企業」的嘉威聯合會計師事務所，也展開一系列的防疫措施，包含：員工出國旅遊的退費損失補助。

嘉威聯合會計師事務所所長張威珍表示，為顧及全所員工的健康安全，不僅於 1 月底公告，若有發燒的狀況在家中休息，感冒不論嚴重程度，都要配戴口罩，以保護自己及身邊的人。

此外，隨著境外移入確診案例增加，「出國旅遊與否」也成為重大議題。嘉威聯合會計師事務所特助張宏尉進一步補充，評估疫情狀況，嘉威於2月14日即對內宣布暫停員工出國旅遊，為了體恤員工，如員工無法申請退費，員工損失全額由嘉威負擔，目前已有四位員工申請補助，約五萬元。

同時，近期更因應疫情升溫及防範居家隔離需求，嘉威也通過遠距工作壓力測試，全體員工皆可居家辦公。