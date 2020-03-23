健康防疫意識抬頭 momo打造正官庄超級品牌日

健康防疫意識抬頭，保健食品買氣飆升，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網《正官庄旗艦館》，2020年至今買氣較去年同期成長近4成。瞄準消費者保健需求，momo於3月25日打造「正官庄超級品牌日」，品牌近百項商品及組合優惠5折起，預估買氣較平日成長50倍。

疫情風波延燒，全民增強自身免疫力的意識抬頭。momo購物網根據消費觀察，年後至3月初，站上正官庄品牌新客較去年同期成長近8成，其中25-34歲年齡層區間的新客成長率最高，別於以往保健食品著重在年長者的營養補給上，新客的導入也帶動品牌平均購買年齡層出現下修趨勢，由平均41歲降至平均36歲。進一步觀察，消費者對保健飲品的需求不僅注重營養補給，因現代人生活步調繁忙，具即時飲用便利性的「保健飲品」便成為消費者首選，約佔整體保健食品銷售3成。

正官庄身為全球人蔘第一品牌廣受消費者信賴，2019於momo繳出銷售年增破8成佳績。人氣商品如以6年根高麗蔘製成的高麗蔘精EVERYTIME PLUS，三倍濃縮每天一條，五分鐘即刻補氣，推動代謝、體內循環並提升身體保護力，品牌日當天2盒組現省上千元；即撕即飲新包裝活蔘28D PLUS 2盒組限時2599元，添加5種漢方精華及維他命B隨時做好全方位保護；還有女性必備養顏美容又補氣的高麗蔘石榴精華飲STICK，6年根高麗蔘加上石榴濃縮精華，喝出好精神與紅潤氣色，活動當天2盒組優惠66折起。

3月25日正官庄超級品牌日除祭出逾百項商品及組合優惠5折起，讓消費者購好物即刻補充由內而外的天然保護力，momo再加碼雙重好康回饋，凡於正官庄旗艦館單筆滿5000元，即享無上限8%momo幣回饋；購買指定商品單筆消費滿14900元，即可於活動頁登記抽日本TWINBIRD蒸氣掛燙機。